Штайнмайєр озвучив часові рамки проведення виборів на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні у Брюсселі в ході виступу в рамках Комітету Європейського парламенту із закордонних справ, відповідаючи на запитання щодо майбутнього санкцій, які були запроваджені ЄС проти Росії.

«Щодо санкцій - чи домовилися ми в ЄС, що санкції будуть продовжені? Ми повинні зробити так, щоб необхідності у санкціях більше не було. Наша мета зробити так, щоб Мінський процес продовжувався. Глави держав та урядів домовилися, що санкції будуть залежати від виконання Мінських домовленостей. Я думаю, що найпізніше у лютому ми побачимо, чи будуть проведені вибори у відповідності до домовленостей. Якщо вибори відбудуться, вони будуть значним кроком вперед. Давайте сподіватися», - сказав Штайнмайєр.

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Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини констатував, що, «на жаль, ще немає причин святкувати», адже виконання Мінських домовленостей «залишається ще далеко від запланованих часових рамок, продовжується порушення режиму припинення вогню».

Він нагадав, що не так давно у Берліні відбулися переговори, під час яких було досягнуто домовленостей щодо відведення озброєння. «Ми також працюємо на гуманітарному напрямі. Обмін заручниками не просувається достатньо швидко. Ми говоримо про 20-25 людей за один раз, але у в’язницях на стороні східної України є більше тисячі людей. Це дуже скромний прогрес», - заявив він.