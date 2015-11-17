Генпрокуратура встановила особу "обезголовленого" героя Небесної Сотні – журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє главред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Генпрокуратура провела дослідження фото та відео матеріалів, і ім'я загиблого офіційно встановили. На фото - тіло Героя України Ігоря Миколайовича Сердюка, добровольця 9-ї сотні Самооборони Майдану", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожГПУ об'єднує справи: До корупції і розстрілу Майдану може бути причетна одне угрупування Януковича

За його словами, "18 лютого після збройного розгону мирної демонстрації в Маріїнському парку, коли кілька демонстрантів забили на смерть, а десятки отримали поранення, Сердюк і його побратими на розі Інститутської і Кріпосного провулка почали будувати барикаду".

"Група бандитів пішла в атаку на барикаду, і беззбройні бійці самооборони зустріли їх обличчям до обличчя. Ігор був у першому ряду. Постріл з обріза в упор.... Куля увійшла в перенісся...Як говорить слідчий, при перенесенні тіла куртку натягнули на голову, яка була повністю залита кров'ю", - зазначив журналіст.