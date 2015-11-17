Силовики показали повний звіт щодо розслідування злочинів проти Майдану (відео, інфографіка)

Під час розслідування злочинів щодо протидії мирним акціям протесту під час Революції Гідності проведено понад 8 тисяч слідчих та процесуальних дій, йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ.

Крім того, було допитано 5 тисяч свідків та потерпілих, призначено понад 1500 експертиз, проведено 900 оглядів місць подій, речей та відеозаписів, близько 500 слідчих експериментів.

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Загалом опрацьовано та проаналізовано понад 60 терабайт відеозаписів про всі події, що відбувалися у цей період часу.

Так, ГПУ вдалося зібрати достатні докази для підозри як колишніх високопосадовців, так і працівників "Беркуту" в організації та силовому розгоні акції протесту 30 листопада 2013 року.

Серед підозрюваних - колишні президент України В. Янукович, секретар РНБОУ А. Клюєв та його заступник В. Сівкович, міністр внутрішніх справ В. Захарченко, голова столичної адміністрації О. Попов, керівники ГУМВС України в місті Києві В. Коряк та П. Федчук, начальник управління громадської безпеки ГУМВС України в місті Києві О. Мариненко, командири підрозділів "Беркут" різних рівнів С. Кусюк, А. Дидюк, М. Тягнирядно, Є. Антонов, Ю. Шевченко, Р. Скрицький та Д. Садовник.

Також наразі до суду направлено обвинувальні акти щодо А. Дидюка, М. Тягнирядна, Є. Антонова, Ю. Шевченка та О. Попова, інші перебувають у розшуку.

За фактами подій 1 грудня 2013 року на вулиці Банковій повідомлено про підозру колишнім президенту В. Януковичу, керівництву МВС України (В. Захарченку, В. Ратушняку), керівництву Головного управління МВС України в місті Києві (П. Федчуку), внутрішніх військ, а також колишньому командиру одного з територіальних батальйонів "Беркуту", який утримується під вартою.

Слідством встановлено, що 1 грудня співробітниками «Беркуту» та внутрішніх військ жорстоким способом був побитий 41 учасник мирної акції протесту та 25 журналістів. Двоє осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження, 12 – середньої тяжкості, 36 – легкі тілесні ушкодження.

Також 11 грудня унаслідок протиправних дій "Беркуту" 1 особа отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, 15 – легкі. Зазнали насильницьких дій ще 20 осіб.

Після цих подій, у грудні 2013-го, лютому 2014 року державні та правоохоронні органи, побачивши, що силовими розгонами мітингувальників не зупинити, вдалися до їхнього кримінального переслідування. Лише в управлінні спецрозслідувань ГПУ перевіряється законність дій та рішень понад 200 працівників органів внутрішніх справ, 80 прокурорів та сотні суддів.

На лаві підсудних опинились 20 слідчих міліції, прокурорів та суддів, які підозрюються у незаконних діях щодо громадян.

"Крім того, комплексно досліджуються факти незаконного переслідування учасників руху "Автомайдан", організованого вищими службовими особами Департаменту ДАІ МВС України за змовою зі службовими особами органів прокуратури, судової влади, інших органів державної влади", - йдеться у повідомленні ГПУ.

Так, до суду вже направлено обвинувальні акти щодо 40 осіб, у тому числі 38 працівників органів внутрішніх справ та 2 суддів.

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Розслідуються факти перевищення повноважень співробітниками київського "Беркуту" при затриманні учасників руху "Автомайдан" 23 січня 2014 року на Кріпосному провулку столиці. Як показало слідство, це затримання супроводжувалося насильством над потерпілими та побиттям їхніх автомобілів.

За цими фактами повідомлено про підозру двом командирам рот київського "Беркуту", слідство триває.