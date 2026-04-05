Туристам радять відмовитися від поширеного лайфхаку з валізами, і ось чому

Стрічкам на ручках валізи є інші, більш зручні альтернативи

Мандрівники часто прикріплюють до своїх валіз якісь стрічки, аби легше відшукати під час видачі багажу в аеропорту і помилково не взяти з собою чужі речі. Однак насправді такий метод може принести більше шкоди, ніж користі, розповідає ресурс Express.

Акаунт roamight_esim у TikTok, присвячений подорожам, радить відмовитися від цієї звички. Автор стверджує, що насправді привʼязування стрічок до валіз може призвести до серйозних проблем.

"Працівник багажної служби розповів, що ці кольорові стрічки можуть легко зачепитися за обладнання в аеропорту, що потенційно може спричинити затримки або навіть ризик пошкодження чи втрати вашого багажу", – пояснюється у відео.

Бренд багажу Eminent порекомендував туристам альтернативу – кольорові наклейки або захисний чохол. Це чудовий спосіб уніфікувати вашу валізу.

"Вибираючи багажні бирки, віддавайте перевагу яскравим кольорам або привабливим дизайнам, які легко помітити на переповненій багажній стрічці. Яскраві відтінки, візерунки або кумедні форми – наприклад, у вигляді тварин чи з мотивами подорожей – допоможуть миттєво впізнати ваш багаж.Важливим є також довговічність. Вибирайте бирки з міцних матеріалів, таких як шкіра, силікон або армований пластик, які витримають суворі умови подорожі", – йдеться в заяві.

Також туристам варто переконатися, що кріпильний механізм є міцним і надійним. Деякі бирки навіть мають замки для додаткової безпеки вашого багажу.

Один користувач платформи Reddit розповів, що віддає перевагу червоній стрічці, обмотаній навколо ручки валізи.

"Це некрасиво, легко помітно, а текстура є безсумнівним нагадуванням для будь-кого, хто може помилково взяти її. Цю пораду я отримав від капітана United, який зараз на пенсії", – йдеться в дописі.

Інший користувач додав, що його тато малює червоні квадрати на кожній стороні маркером. Дехто ж просто купує яскраві валізи з принтами, які виділяються з однотонних сумок.

Як вмістити більше речей у валізу

Менеджер з маркетингу в туристичній компанії Journeyscape Ребекка Харлі радить складати одяг в маленькі прямокутники. Але не кладіть речі у сумку, як зазвичай. Натомість – ставте вертикально.

"Це кардинально змінює правила гри, оскільки не лише економить місце, але й полегшує огляд та доступ до кожного предмета, не псуючи решту аранжування", – запевнила експерт.

Також можете використовувати вакуумні пакети для одягу.

Вас також можуть зацікавити новини: