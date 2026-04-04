У Євросоюзі запропонували запровадити новий податок через стрибок цін на пальне

Цей заклик пролунав на тлі того, що ціна на нафту марки Brent сягнула 100 доларів за барель.

Німеччина, Італія, Іспанія, Португалія та Австрія закликають запровадити загальноєвропейський податок на надприбутки енергетичних компаній, щоб пом'якшити наслідки зростання цін на пальне для споживачів. Про це пише Euronews.

Зазначається, що міністри економіки та фінансів Німеччини, Італії, Іспанії, Португалії та Австрії вже звернулися з офіційним листом до єврокомісара з питань клімату Вопке Хукстре. Вони запропонували використовувати надлишкові прибутки енергетичних гігантів для підтримки громадян та стримування інфляції.

У своєму листі міністри підкреслили, що національних зусиль щодо акцизів недостатньо. Саме тому вони наполягли на створенні загального інструменту на рівні Євросоюзу.

У виданні зазначили, що заклик пролунав на тлі того, що ціна на нафту марки Brent досягла 100 доларів за барель, піднявшись із 70 доларів, які були до початку військових операцій США та Ізраїлю проти Ірану. У зв'язку з фактичним закриттям Ормузької протоки світові нафтові ринки стикаються зі збільшеним попитом і раптовим дефіцитом пропозиції, що ще більше загрожує волатильністю цін.

У Франції сотні автозаправних станцій залишилися без пального

Раніше Bloomberg писало, що сотні автозаправних станцій у Франції залишилися без пального. Водії масово кинулися заправлятися після введення обмежень на ціни.

Міністерство енергетики Франції повідомило, що 700 із 900 автозаправних станцій, на яких закінчився щонайменше один вид пального, належать компанії TotalEnergies SA. Чиновники кажуть, що це пов'язано насамперед із логістичними проблемами, а не з внутрішнім дефіцитом пального.

Вас також можуть зацікавити новини: