Іран збив два літаки США і підвищив ціну війни, - WSJ

Втрата F-15E Strike Eagle та A-10 Thunderbolt II ставить під сумнів повний контроль США в повітрі.

Збиття Іраном двох американських військових літаків стало одним із найрезонансніших епізодів війни та продемонструвало, що Тегеран, попри значні втрати, зберігає здатність завдавати болючих ударів США та їхнім союзникам, пише The Wall Street Journal.

Йдеться про винищувач F-15E та штурмовик A-10, які стали першими американськими літаками, втраченими після тисяч бойових вильотів у повітряному просторі Ірану. Один із членів екіпажу був врятований, тоді як щонайменше ще один залишається зниклим безвісти – триває масштабна пошуково-рятувальна операція.

За даними джерел, A-10 не був збитий безпосередньо над територією Ірану. Пілот зміг залишити повітряний простір країни, після чого катапультувався та був евакуйований.

Аналітики вважають, що ці інциденти є частиною стратегії Ірану, спрямованої не на перемогу у війні, а на її затягування та підрив рішучості противника. Колишній експерт Держдепартаменту США Алан Ейр каже:

"Іран може вигравати, не перемагаючи, руйнуючи наратив про повну військову перевагу США".

Цю ж думку підтримують і військові аналітики. Представник Atlantic Council Вільям Вешлер наголосив, що США досягли переваги в повітрі, але не повного панування:

"Корпус вартових ісламської революції – це професійна сила, яка здатна адаптуватися і зберігає можливості загрожувати американським військовим".

На цьому тлі спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф публічно висміяв ситуацію, заявивши, що США нібито перейшли від амбіцій "зміни режиму" до пошуків власних пілотів.

Інцидент стався на тлі дипломатичного глухого кута. Іран відмовився від переговорів із США, назвавши вимоги Білого дому неприйнятними.

Водночас президент Дональд Трамп посилив військову присутність у регіоні, перекинувши додаткові сили, включно з підрозділами 82-ї повітряно-десантної дивізії. Це розширює можливості для подальшої ескалації, зокрема потенційних наземних операцій.

Експерти попереджають, що ситуація може швидко вийти з-під контролю. Особливо небезпечним сценарієм вважається захоплення американських військових у полон або зростання втрат, що може суттєво вплинути на політичні рішення у Вашингтоні.

Близький Схід - США втратили літаки

Іран заявив про збиття американського винищувача F-15E Strike Eagle, тоді як ще один літак США – штурмовик A-10 Thunderbolt II – зазнав катастрофи в районі Перської затоки. Ці події стали одним із найсерйозніших загострень за п’ять тижнів війни.

Іранська влада вже оголосила винагороду за виявлення американського пілота – як живого, так і мертвого. Головний ризик полягає не у втраті техніки, а у можливому захопленні військовослужбовця США. У разі потрапляння пілота в полон Іран отримає потужний інструмент політичного тиску.

