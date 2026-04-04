Іран відповів на погрози Трампа 'обрушити пекло' на країну

Тегеран каже, що в разі поширення агресії, весь регіон перетвориться для США "на пекло".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив "обрушити пекло" на Іран, якщо той не розблокує прохід кораблів Ормузькою протокою до понеділка. У Тегерані ж відреагували новими погрозами у бік Вашингтона.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на іранські державні медіа. Неназваний представник Ірану заявив, що в разі поширення агресії, весь регіон перетвориться для США "на пекло".

"Ілюзія перемоги над Ісламською Республікою Іран перетворилася на болото, у якому ви потонете", – йдеться в його заяві.

Варто зазначити, що Тегеран заявляв про готовність частково відкрити прохід Ормузькою протокою для кораблів, що транспортують товари першої необхідності. Невідомо, чи підпадає під це визначення нафта. Однак дозвіл стосуватиметься "суден, що прямують до іранських портів або наразі працюють у регіоні".

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) рапортує про збиття двох американських гелікоптерів Black Hawk 3 квітня. Також у заяві йдеться про ураження ще однієї американської цілі.

За офіційними даними Пентагону, від початку операції "Епічна лють" загинули 13 американських військовослужбовців. Ще понад 350 дістали поранень.

Вас також можуть зацікавити новини: