Лазери замість ракет: Велика Британія готує есмінці до нового покоління морського бою

Ця система призначена для боротьби із загрозами на ближніх відстанях, такими як дрони та мінометні снаряди.

Королівський флот активно працює над впровадженням лазерної зброї на передову, адже Велика Британія продовжує інтегрувати систему DragonFire на своїх елітних кораблях протиповітряної оборони. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Такий крок демонструє про масштабніші зміни у військово-морській війні, де енергетичні системи скоро зможуть протистояти загрозам, для боротьби з якими раніше були потрібні дорогі ракети.

Тому Лондон наразі планує до 2027 року встановити високоенергетичний лазер DragonFire на есмінцях типу 45.

"Цей графік означає різке прискорення порівняно з попередніми прогнозами і відображає зростаючу стурбованість щодо полів бою, де активно використовуються дрони. Підкріпленням цих зусиль є контракт на виробництво, укладений з компанією MBDA в листопаді 2025 року. Спочатку за програмою буде оснащено щонайменше два есмінці після успішних випробувань з бойовою стрільбою на полігоні Гебридських островів", - пояснили у матеріалі.

Швидший шлях до розгортання

Уряд Великої Британії підтвердив переглянутий графік у березні 2026 року. Таким чином посадовці скоротили початковий графік на пʼять років.

"Перша установка відбудеться на есмінці типу 45. На початку етапу розгортання будуть додані інші кораблі. Цей крок підкреслює, як швидко системи спрямованої енергії переходять від експериментальних випробувань до бойових платформ", - додають у виданні.

Зазначається, що війна з використанням дронів розвивалася швидше, ніж традиційні цикли закупівлі оборонної продукції, тому прискорене впровадження має на меті подолати цей розрив.

DragonFire призначений для боротьби із загрозами на ближніх відстанях, такими як дрони та мінометні снаряди. Такі системи часто зʼявляються у великій кількості, а їхнє розгортання коштує недорого.

Традиційні засоби перехоплення не справляються з такими ситуаціями

В Interesting Engineering наголосили, що кожна випущена ракета може коштувати сотні тисяч доларів, тому такий дисбаланс створює серйозну оперативну проблему під час тривалих атак.

Водночас лазер пропонує інший підхід, який може послідовно вражати цілі без перезаряджання.

"Поки є енергопостачання, оператори можуть продовжувати стріляти. Система також може застосовуватися проти невеликих човнів та певних снарядів, що наближаються. Її ефективність залежить від часу перебування в зоні ураження та енергоємності бортових систем", - пояснили в публікації.

Як зазначив аналітик з питань оборони та документаліст в Army Recognition Жером Брагі, система посилює багаторівневу оборону, додаючи економічно ефективний варіант ураження для масових загроз.

"Найбільша перевага DragonFire полягає в економічності. Кожен постріл коштує приблизно 10 фунтів стерлінгів (578 грн - УНІАН) на електроенергію. Ця цифра різко контрастує з ціною ракет-перехоплювачів", - зауважують у виданні.

Американські спостерігачі вважають, що розробка відповідає аналогічним зусиллям ВМС США.

"Обидві країни прагнуть протидіяти дешевим загрозам у великих обсягах, не витрачаючи дорогі перехоплювачі. Прискорене розгортання у Великій Британії свідчить про те, що лазерна зброя вже не є концепцією майбутнього. Вона стає практичним інструментом сучасного морського бою", - підсумували у матеріалі.

