У Вірменії поставили Росії ультиматум щодо ОДКБ

У Єревані вирішили продемонструвати, що відтепер саме вони диктують умови у двосторонніх відносинах, а не Росія.

Вірменія остаточно вийде з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), а також з Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), якщо Росія підвищить ціни на газ для цієї країни. Про це заявив на брифінгу спікер вірменського парламенту Ален Симонян, пише News.am.

"Обговорення цін на газ тривають уже багато років, і якщо буде ухвалено таке рішення, Вірменія ухвалить своє рішення і вийде як з ОДКБ, так і з ЄАЕС", – заявив він.

Сімонян висловив надію, що ситуація не дійде до цього, і послався на "дуже хорошу, продуктивну та плідну розмову" між лідерами Вірменії та Росії, що відбулася днями.

Відео дня

"Ми нічого не робили проти Росії, нічого не робимо і нічого не будемо робити, але водночас будемо захищати інтереси Республіки Вірменія", – додав парламентарій.

Путін натякнув на подорожчання газу для Вірменії

1 квітня під час зустрічі з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном російський диктатор Володимир Путін натякнув, що може підвищити ціни на газ для Єревана, якщо той продовжить зближення з Європою.

"На сьогоднішній день, ви знаєте, ціни на енергоносії, на газ, скажімо, в Європі десь зашкалюють за $600 за 1 тис. куб. Росія продає газ Вірменії за $177,5 за 1 тис. куб. Різниця велика", – сказав Путін.

Ця слабо завуальована погроза пролунала в контексті ширшого обговорення Путіним і Пашиняном зовнішньої політики Вірменії, яка останнім часом значно віддалилася від Росії і почала зближуватися з Європою.

