Франція переходить на 'воєнну економіку': запаси дронів і ракет зростуть на 400%, – Politico

Франція радикально змінює військову доктрину, готуючись до масштабного протистояння в Європі.

Франція збільшить запаси ракет і безпілотників на 400 відсотків до 2030 року, згідно з проєктом закону про військове планування. Поточні війни в Україні та на Близькому Сході продемонстрували, наскільки швидко витрачаються боєприпаси в умовах високоінтенсивних бойових дій.

Тепер Париж виділяє мільярди євро на поповнення існуючих запасів і заміну ракет протиповітряної оборони, які його військово-повітряні сили випустили в Перській затоці для відбиття атак іранських дронів, пише Politico, ознайомившись із документом.

"Першочергова потреба, безумовно, полягає в боєприпасах", – нещодавно заявив законодавцям прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню на тлі зростаючих у Європі побоювань щодо початку конфлікту з Росією до кінця десятиліття.

8 квітня французький уряд представить оновлений закон про військове планування, який передбачає виділення 8,5 млрд євро на безпілотники та ракети до 2030 року. Законопроект є багаторічною фінансовою основою, що визначає цілі щодо закупівлі та розробки озброєння.

"Ці зусилля відображені у збільшенні замовлень і поставок, а також в адаптації промислової інфраструктури через співфінансування пріоритетних виробничих потужностей", – йдеться в 64-сторінковому проекті. "Це здійснюється з метою підготовки до "економіки війни"".

Нові загрози та оборонний бюджет

З того часу, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, більшість європейських країн поспішили розширити свої оборонні можливості, витрачаючи мільярди євро на озброєння. Ця тенденція посилилася після переобрання Дональда Трампа президентом США через побоювання, що Вашингтон може або вийти з НАТО, або, в ширшому сенсі, перестати гарантувати безпеку Європи.

Французький закон про військове планування передбачає видатки на оборону в розмірі 63,3 млрд євро у 2027 році, 68,3 млрд євро у 2028 році, 72,8 млрд євро у 2029 році та 76,3 млрд євро у 2030 році. Після ухвалення законопроекту парламентом суми все одно повинні будуть щорічно затверджуватися законодавцями в конкретних бюджетних актах, а цільові показники щодо потужностей повинні будуть втілитися в контракти через агентство із закупівель озброєнь.

У пріоритеті дрони-камікадзе та ракети

Цілі щодо безпілотників і ракет вражають. Франція хоче збільшити свої запаси боєприпасів, що барражують, таких як дрони-камікадзе, на 400 відсотків, керованих авіабомб AASM Hammer виробництва Safran – на 240 відсотків, а ракет Aster і Mica виробництва MBDA – на 30 відсотків.

Майбутні нові контракти в рамках закону про військове планування з’являються в той час, коли французька держава та промисловість обмінюються взаємними звинуваченнями щодо відсутності масового виробництва зброї. Виробники зброї звинувачували уряд у недостатній кількості замовлень, тоді як уряд хотів, щоб зброярі інвестували у свої виробничі потужності до підписання угод.

Французький чиновник раніше пояснив Politico, що виробники зброї повинні бути готові поглинути різке збільшення попиту. Минулого тижня генеральний директор MBDA Ерік Беранже повідомив журналістам, що виробник ракет збільшить обсяг випуску на 40 відсотків цього року, зокрема за рахунок подвоєння виробництва ракет Aster.

Якщо не брати до уваги запаси боєприпасів, проект документа показує, що Франція не прагне до розширення своїх збройних сил: наприклад, не планується закупівля додаткових винищувачів Rafale або фрегатів, незважаючи на минулі обіцянки президента Франції Еммануеля Макрона та Лекорню.

Париж, однак, обмірковує розробку нового танка. Проект показує, що Франція розпочне дослідження для оцінки того, що могло б замінити нинішній флагманський французький танк Leclerc. Це відбувається після частіших закликів з боку законодавців та промисловості підштовхнути уряд до визнання того, що франко-німецька танкова система Main Ground Combat System може затриматися, і що сухопутним силам Франції необхідне тимчасове рішення, коли бойові машини Leclerc вийдуть з експлуатації до кінця 2030-х років.

"Ми не повинні дозволити 2026 року пройти даремно", – на цьому тижні підкреслив журналістам французький депутат Франсуа Корм'є-Буліжон, член комітету Національних зборів з питань оборони.

Зміна курсу та політичний консенсус

Проект плану сигналізує про те, що Париж очікує потенційних затримок у розробці танка наступного покоління спільно з Німеччиною, після того як уряд протягом кількох місяців стверджував, що програма йде за графіком.

Франція також, судячи з усього, закрила проект Eurodrone – розвідувальний безпілотний літальний апарат великої дальності, що розробляється спільно з Німеччиною, Італією та Іспанією, оскільки проект не виділяє коштів на цю європейську програму, яка сильно затягнулася.

Хоча планування розраховане до 2030 року, представники парламенту та промисловості очікують, що наступник Макрона підготує новий план після президентських виборів 2027 року.

Але у Франції спостерігається широкий консенсус щодо необхідності збільшення витрат на оборону: ультраправий лідер і фаворит президентських перегонів Жордан Барделла минулого місяця заявив, що Париж повинен витрачати 3,5 відсотка ВВП на військові потреби відповідно до цілей НАТО.

