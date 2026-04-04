Зеленський прибув до Стамбула для зустрічі з Ердоганом

Зокрема, лідери планують обговорити зміцнення партнерства між Україною та Туреччиною.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбула для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами Зеленського, він має намір обговорити з Ердоганом питання безпеки Європи та Близького Сходу, пише Le Monde.

"Президент прибув до Стамбула для переговорів з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом", - повідомив журналістам прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров.

Зеленський на своїй сторінці в соцмережі X підтвердив, що вже прибув до Стамбула, де у нього заплановані важливі зустрічі.

"Підготовлено змістовні переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Ми працюємо над зміцненням нашого партнерства, щоб забезпечити реальний захист життя людей, зміцнити стабільність і гарантувати безпеку як у нашій Європі, так і на Близькому Сході. Спільні зусилля завжди приносять найкращі результати", - заявив президент України.

Адміністрація президента Туреччини на своїй сторінці в соцмережі X повідомила, що переговори будуть присвячені "двостороннім питанням з Україною, розвитку ситуації в регіоні та зусиллям щодо досягнення перемир'я і довгострокового врегулювання, зокрема в рамках Стамбульського процесу".

Зазначається, що Зеленський також має зустрітися в Стамбулі з Варфоломієм I, главою Вселенського Константинопольського Патріархату та авторитетною постаттю у православному світі.

У виданні нагадали, що зустріч відбудеться наступного дня після телефонної розмови між президентом Туреччини та російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої вони обговорили питання безпеки в Чорноморському регіоні, при цьому Москва звинуватила Київ у нападах на нафтові танкери та газові об'єкти, що з'єднують Росію з Туреччиною.

