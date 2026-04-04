Трамп поставив Ірану дедлайн для відкриття Ормузької протоки

Президент США заявив, що "час спливає".

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову виступив із погрозами у бік Ірану, який продовжує блокувати Ормузьку протоку - основний маршрут для експорту нафти із Близького Сходу. Відповідний допис очільника Білого дому 4 квітня з'явився у соціальній мережі Truth Social.

Трамп дав Ірану 48 годин на те, щоб відкрити Ормузьку протоку або укласти угоди, інакше, заявив, на країну "обрушиться пекло".

"Пам’ятаєте, як я дав Ірану десять днів, щоб укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку. Час спливає – 48 годин до того, як на них обрушиться пекло. Слава БОГУ!" - написав президент США.

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп заявляв, що США більше не будуть допомагати іншим країнам з постачанням нафти та пального через Ормузьку протоку, адже ніхто не допомагав йому. "Іран, по суті, знищений. Найважче вже зроблено. Ідіть і дістаньте свою нафту", - ображено написав він.

Також, за даними ЗМІ, Трамп шантажує Європу зброєю для України, щоб отримати допомогу з відкриттям Ормузької протоки. Після того, як європейські країни відмовилися допомагати США вирішувати питання з Ормузькою протокою, очільник Білого дому пригрозив припинити постачання зброї для Києва за програмою до PURL

На думку військового експерта Павла Нарожного, у Трампа залишився один варіант, щоб розблокувати Ормузьку протоку, - наземна операція в Ірані. А це означає велику кількість людських втрат, наголосив він.

