Найкращі смартфони 2026 порівняли в тесті на автономність: несподіваний переможець

Чемпіоном з автономності став китайський флагман, який помітно випереджає iPhone 17 Pro Max та Samsung S26 Ultra.

Автор YouTube-каналу PhoneBuff провів порівняння автономності найкращих смартфонів станом на квітень 2026 року. Загалом він взяв сім флагманських моделей різних брендів і перевірив, скільки кожна з них пропрацює в однакових умовах.

Для тесту були обрані такі моделі: iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra, Google Pixel 10 Pro XL, OnePlus 15, Oppo Find X9 Pro, Honor Magic 8 Pro та Vivo X300 Pro. Усі девайси пройшли серію однакових випробувань – від дзвінків і месенджерів до ігор, навігації та стрес-тестів.

Новим чемпіоном "автономності" 2026 року став OnePlus 15. Пристрій отримав акумулятор ємністю 7300 мАг, виготовлений із кремній-вуглецевого сплаву. Під час тестування пристрій пропрацював 33 години та 10 хвилин без підзарядки.

Для порівняння, найближчий конкурент – Oppo Find X9 Pro – протримався майже на дві години менше. А серед аутсайдерів опинилися флагмани Samsung і Google, які досі використовують літій-іонні акумулятори.

Підсумковий результат такий:

OnePlus 15 – 33 години та 10 хвилин роботи на одному заряді; Oppo Find X9 Pro – 31 година і 12 хвилин; Honor Magic 8 Pro – 29 годин і 59 хвилин; Vivo X300 Pro – 29 годин і 50 хвилин; iPhone 17 Pro Max – 29 годин і 5 хвилин; Pixel 10 Pro XL – 26 годин і 45 хвилин. Galaxy S26 Ultra – 28 годин і 22 хвилини.

Автор ролику зазначив, що навіть з урахуванням рекордної за мірками смартфонів Apple автономності, iPhone 17 Pro Max все одно не дотягує ні до одного китайського флагмана. Проте, він помітно обходить Pixel 10 Pro XL і Galaxy S26 Ultra

