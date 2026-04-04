'Скасувати безглузді санкції': Орбан і Фіцо почали фінальний 'штурм' Брюсселя

Вже 12 квітня Орбан, вочевидь, програє парламентські вибори, але все, що його цікавить - це зняття санкцій з Росії.

За тиждень до виборів в Угорщині, які Віктор Орбан ризикує з тріском програти, угорський та словацький прем’єр-міністри провели телефонну розмову. За її підсумками вони закликали Європу негайно повернутися на російську нафтогазову голку.

У відеозверненні, оприлюдненому у Фейсбук, Віктор Орбан заявив, що ситуація в європейській енергетиці є критичною, і тому Брюссель має негайно зняти усі санкції з російських енергоносіїв.

"Європейській економіці загрожує дефіцит енергії та спричинене ним зростання цін. Небезпека неминуча, і цієї небезпеки можна уникнути лише тоді, коли Європейський Союз поповнюватиме свої запаси нафти та газу з усіх можливих напрямків, з усіх можливих джерел, у максимально можливих кількостях та якомога швидше", – заявив він.

При цьому Орбан додав, що Брюссель має змусити президента України Володимира Зеленського негайно запустити нафтопровід "Дружба".

Своєю чергою його словацький колега Роберт Фіцо порівняв Євросоюз з "кораблем самогубців". У дописі в Фейсбук він поскаржився, що Угорщина та Словаччина не можуть подолати глобальну енергетичну кризу, борючись із нею лише на національному рівні.

"Тим не менш, уряди Словацької Республіки та Угорщини роблять усе можливе, щоб захистити свої національні економіки та своїх громадян від ідеологічної сліпоти та некомпетентності Єврокомісії, зловмисного українського президента та наслідків війни проти Ірану", – заявив він.

Фіцо закликав Європу "негайно відновити діалог з Росією", щоб забезпечити поставки нафти й газу з країни-агресора.

"Слід скасувати безглузді санкції, що забороняють імпорт газу та нафти з Росії, запустити окрему ініціативу ЄС для швидкого припинення війни в Україні та вжити рішучих кроків для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", – додав Фіцо.

Енергокриза в Європі

Як писав УНІАН, ескалація конфлікту на Близькому Сході, зокрема блокування Іраном Ормузької протоки, спричинила перебої у постачанні нафти та газу в Європу.

Європейська комісія заявила про ризик затяжної енергетичної кризи і закликала держави-члени ЄС до екстрених заходів енергозбереження, включно з переходом на віддалену роботу та скороченням користування транспортом.

Окрім зростання цін на пальне в Європі, місцями спостерігається навіть його фізичний дефіцит. Так, днями повідомлялося про перебої з бензином на французьких АЗС.

