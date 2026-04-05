У надсолоному озері знайшли істоту, яка не мала б там вижити

У Великому Солоному озері в американському штаті Юта виявили новий для науки вид мікроскопічного черв’яка, який здатен виживати в умовах екстремальної солоності, пише EcoNews.

Відкриття зробила команда вчених під керівництвом біологині Джулі Юнг, а результати дослідження опублікували в журналі Journal of Nematology.

Йдеться про вид Diplolaimelloides woaabi - крихітного нематода довжиною менше ніж 1,5 мм, який мешкає на дні озера. Його існування стало несподіванкою для науковців, адже за сучасними уявленнями такі умови смертельні для більшості багатоклітинних організмів.

Відео дня

Видання зауважило, що це відкриття свідчить про те, що одне з найекстремальніших озер Північної Америки приховує набагато багатшу мережу тваринного життя, ніж вважалося раніше.

Середовище, яке майже ніхто не витримує

Зазначається, що вода Великого Солоного озера може бути у три-сім разів солонішою за океан. Така концентрація солі робить водойму непридатною для виживання риб і багатьох інших тварин. Тривалий час вважалося, що єдиними мешканцями відкритих вод є артемії (соляні рачки) та солоні мухи, які є важливою частиною раціону мільйонів перелітних птахів.

Втім, нове відкриття змінює це уявлення. Нематоди стали третьою відомою групою багатоклітинних організмів, здатних жити у гіперсолоному середовищі цього озера.

Як саме знайшли новий вид

Черв’яків знайшли у так званих мікробіалітах - кам’янистих структурах на дні озера, які формуються завдяки діяльності мікроорганізмів. Ці "живі камені" утворюються шарами бактерій, що накопичують і цементують осад.

Під час досліджень у 2022 році науковці зібрали зразки таких утворень і в лабораторії виявили тисячі мікроскопічних організмів. Протягом трьох років вони аналізували їх за допомогою сучасних методів візуалізації та секвенування ДНК. У результаті підтвердили, що один із черв’яків є новим видом.

Він має спеціалізований ротовий апарат і живиться бактеріями, що вкривають мікробіаліти. За попередніми даними, цей вид є ендемічним, тобто зустрічається лише у Великому Солоному озері.

Ще одна загадка

Генетичні дослідження показали, що в озері можуть існувати щонайменше дві різні популяції таких червів. Це дає підстави припускати, що науковці ще не відкрили всі види, які там мешкають.

Щодо походження цих організмів існує кілька гіпотез. Згідно з однією з них, вони є нащадками морських нематод, які потрапили до регіону ще у крейдяний період, коли тут існувало внутрішнє море. Інша версія передбачає, що яйця або самі черв’яки могли бути перенесені перелітними птахами з інших солоних водойм.

Походження назви

Назву новому виду дали за участі представників корінного народу шошонів, чиї історичні землі включають територію озера. Слово woaabi мовою шошонів означає "черв’як" і стало видовою назвою.

Таким чином науковці не лише описали новий вид, а й підкреслили зв’язок відкриття з місцевою культурою та історією.

Чому це відкриття важливе

Попри свої мікроскопічні розміри, ці черв’яки можуть відігравати ключову роль у вивченні стану екосистеми озера. Нематоди є біоіндикаторами, тобто за їхньою чисельністю та розподілом можна відстежувати зміни якості води, рівня солоності чи забруднення.

Видання зазначило: це особливо важливо на тлі того, що Велике Солоне озеро в останні десятиліття міліє, а рівень солі в ньому зростає. Наявність такого "живого сенсора" допоможе вчасно виявляти екологічні загрози.

Крім того, черв’яки є частиною харчового ланцюга: вони взаємодіють із бактеріями, які підтримують життя артемій, а ті, своєю чергою, є їжею для птахів.

Науковці наголошують: якщо ці організми почнуть зникати або змінювати місця проживання, це може сигналізувати про серйозні проблеми для всієї екосистеми – від мікроскопічного життя до великих популяцій птахів.

