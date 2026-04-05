Трамп заявив про масований удар по Ірану: ліквідовано 'багато військових лідерів'

Коли саме було атаковано іранську столицю, не уточнюється.

Президент Сполучених Штатів Америки повідомив про масовані удари по столиці Ірану – Тегерану.

Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Truth Social. За словами американського лідера, внаслідок ударів ліквідовано військових лідерів Ірану.

"Багатьох військових лідерів Ірану, які керували країною погано та нерозважливо, ліквідовано – разом із багато чим іншим – цим масованим ударом по Тегерану!" – йдеться в дописі Трампа.

Варто зазначити, що дата і місце, де були зняті оприлюднені Трампом кадри з вибухами, невідомі.

Війна на Близькому Сході

Ізраїль готується завдати ударів по обʼєктах енергетики в Ірані, однак війська чекають на "зелене світло" від Сполучених Штатів Америки. Неназваний представник ізраїльського оборонного відомства розповів журналістам, що такі атаки, імовірно, буде здійснено наступного тижня.

Раніше стало відомо, що США втратили в Ірані два військових літаки. Йдеться про винищувач F-15E Strike Eagle та штурмовик A-10 Thunderbolt II. Одного з членів екіпажу F-15E вдалося врятувати, пошуки другого тривають.

За даними Пентагону, за час операції проти Ірану загинули 13 американських військовослужбовців. Понад 350 було поранено.

Вас також можуть зацікавити новини: