Росіяни кажуть про захоплення населеного пункту на Запоріжжі: у ЗСУ зробили заяву

Такими заявами ворог намагається посіяти паніку та дезорієнтувати суспільство, пояснюють військові.

Російські пропагандистські ресурси рапортують про "захоплення" села Бойкове Запорізької області. Ця інформація не відповідає дійсності.

Відповідну заяву зробили у 33 окремому штурмовому полку Сухопутних військ Збройних сил України. Там наголосили, що населений пункт був і залишається під контролем Сил оборони України.

"Ворог продовжує вести інформаційні вкиди, намагаючись посіяти паніку та дезорієнтувати суспільство", – йдеться в заяві.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, від початку доби, 5 квітня, станом на 22:00 на передовій було зафіксовано 128 бойових зіткнень із противником. Найбільш активним ворог був на Костянтинівському напрямку – там українські воїни відбили 26 атак окупантів.

Ще 24 спроби атакувати позиції Сил оборони російські загарбники здійснили на Покровському напрямку.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що у березні 2026 року російські окупаційні війська зазнали найбільших втрат за всю війну. За його словами, лише за допомогою дронів було ліквідовано або важко поранено 33988 російських військових. Загальні ж втрати перевалили за 35 тисяч окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: