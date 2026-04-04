Іран анонсував часткове розблокування Ормузької протоки

Наразі не зрозуміло, чи стосуватиметься це нафтових танкерів.

Іран заявив про готовність частково розблокувати Ормузьку протоку, відкривши прохід для суден, що перевозять "товари першої необхідності". Про це пише CNN із посиланням на іранські ЗМІ.

Зокрема повідомляється, що голова портової та морської адміністрації Ірану Хуман Фатхі отримав документ, який "надає дозвіл на транзит суден, що перевозять товари першої необхідності, особливо основні товари та засоби для худоби, через Ормузьку протоку".

За словами іранського чиновника, дозвіл стосується "суден, що прямують до іранських портів або наразі працюють у регіоні".

Відео дня

Однак, як зазначає CNN, наразі залишається незрозумілим, які саме товари Іран вважає "першої необхідності", і чи стосується це послаблення суден з країн, які Тегеран вважає ворожими.

Ситуація в Перській затоці

Як писав УНІАН, Трамп виступив із новими погрозами у бік Ірану. У своєму дописі в соцмережі президент США пригрозив "обрушити пекло" на Іран, якщо той не відкриє Ормузьку протоку в наступні 48 годин.

Також ми писали, що збиття Іраном одразу двох американських літаків за один день значно підвищує ціну війни для США. Ця подія стала резонансним сигналом, що Тегеран зберігає здатність завдавати втрат США попри їхню перевагу в повітрі. Аналітики вважають це частиною стратегії Ірану – не перемогти, а затягнути війну й підірвати впевненість противника.

