В Ірані заявили про збиття двох американських вертольотів Black Hawk

В Ірані заявили, що минулу п’ятницю слід назвати "чорною та принизливою для американських і сіоністських ворогів".

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про збиття двох американських вертольотів Black Hawk. Про це пише Associated Press.

Представник Центрального штабу "Хатам аль-Анбія" збройних сил Ірану Ебрахім Золфагарі на брифінгу заявив, що Тегеран 3 квітня вразив відразу кілька ворожих цілей, включаючи два вертольоти Black Hawk.

"Цю п'ятницю слід назвати чорною і принизливою для американських і сіоністських ворогів", - сказав він.

В агентстві підкреслили, що не змогли незалежно перевірити ці заяви. Проте деякі американські ЗМІ вже повідомили про збиття вертольотів.

Раніше іранські державні ЗМІ закликали місцевих жителів допомогти в пошуках американського пілота, який катапультувався зі збитого винищувача США над південно-західною частиною країни.

Регіональний канал державного телебачення заявив, що пілот катапультувався над провінцією Кохкілуе і Бойєр-Ахмад. В ефірі пролунало звернення до населення: у разі захоплення пілота живим і передачі його поліції обіцяють "цінну винагороду".

Нагадаємо, що американський винищувач F-15E був збитий у небі над Іраном 3 квітня. Одного з членів екіпажу врятували, іншого ще шукають.

Раніше в ході поточної війни вже траплялися епізоди, коли американські військові літаки знищувалися на аеродромах або отримували пошкодження в небі над Іраном. Однак цей випадок – перший, коли американський військовий літак був збитий над іранською територією і не зміг повернутися на базу.

