У Німеччині посилили правила військового обліку: чоловікам буде важче виїхати з країни

Нові правила стосуватимуться навіть тих, хто планує поїхати на навчання за кордоном.

У Німеччині посилили правила військового обліку. Усі чоловіки віком від 17 до 45 років тепер мають отримати дозвіл Бундесверу, якщо планують виїхати з країни на понад 3 місяці.

Видання Berliner Zeitung повідомляє, що це стосується навіть тих, хто хоче поїхати на навчання за кордон чи просто на відпочинок. Зазначається, що зміни набули чинності ще 1 січня 2026 року, але залишилися практично непоміченими.

Якщо раніше чоловіки мали такий обовʼязок в разі оголошення воєнного чи надзвичайного стану, зараз правила діють на постійній основі.

"Підставою та основною ідеєю цього положення є надійний та інформативний облік військовозобов’язаних на випадок потреби. На випадок надзвичайної ситуації необхідно знати, хто, можливо, перебуває за кордоном протягом тривалого часу", – пояснила у коментарі ЗМІ речниця Федерального міністерства оборони Німеччини.

Стверджується, що зараз відомство веде роботу над "конкретизацією правил щодо дозволу на винятки з обов’язку отримання дозволу" – зокрема, для уникнення зайвої бюрократії.

"Параграф 3 Закону про військовий обов'язок передбачає, що дозволи, як правило, мають бути надані – отже, відмова не передбачена. Проте подання заяви залишається обов'язковим. Які наслідки загрожують чоловікові, який не отримає дозвіл перед виїздом, міністерство не відповіло", – йдеться в матеріалі.

Обов’язковість отримання дозволу є частиною більш масштабного пакету реформ. Федеральний уряд країни має намір до 2035 року збільшити чисельність Бундесверу до 255 000–270 000 солдатів. Зараз чисельність німецької армії становить приблизно 184 000 військових.

У Європі говорять про загрозу війни

Директор Інституту внутрішньої безпеки Естонії Ерккі Коорт заявив, що Німеччина може бути більш ймовірною ціллю для Росії, ніж сама Естонія. На його думку, удар по Німеччині мав би сильніший ефект – як військовий, так і пропагандистський.

Раніше The Times писало, що НАТО готується до захисту Арктики від можливих атак Росії. Зазначається, що РФ нарощує сили на Кольському півострові та в Арктиці, тому ризики навколо Шпіцбергена посилюються.

