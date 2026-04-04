У ЗСУ відреагували на інформацію про зловживання в ТЦК Ужгорода

Про численні порушення прав людини сьогодні повідомив державний омбудсмен.

Військове командування ініціювало проведення перевірки в Ужгородському ТЦК, де представник омбудсмена виявив числені порушення прав людини і громадянина. Відповідну заяву зробили в Оперативному командуванні "Захід".

Повідомляється, що буде створено спеціальну комісію, яка перевірить вказані представником омбудсмена факти та з’ясує, чи не було ще й інших правопорушень. В ОК "Захід" обіцяють передати правоохоронцям усі матеріали, які комісія назбирає за результатами перевірки.

"Командування оперативного командування "Захід" наголошує, що послідовно дотримується принципу нульової толерантності до будь-яких проявів порушень прав людини, службової недбалості чи перевищення повноважень з боку керівного складу та військовослужбовців ТЦК та СП", – йдеться у повідомленні.

Зловживання у закарпатському ТЦК

Як писав УНІАН, в Ужгородському районному ТЦК під час моніторингового візиту представника омбудсмена були зафіксовані серйозні порушення прав людини. За словами Дмитра Лубінця, людей незаконно утримували там тижнями (до 50 днів), вилучали документи та телефони без оформлення. Умови перебування були принизливими: критична нестача посуду, відсутність належного харчування, антисанітарія.

Також було зафіксовано ігнорування стану здоров’я утримуваних: зокрема, людей із явними фізичними вадами не звільняли, а медичну допомогу надавали лише після втручання. За результатами перевірки правоохоронцям направлено заяви про можливі кримінальні правопорушення.

