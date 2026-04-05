Загадковий ровесник динозаврів дожив до наших днів: вчені нарешті зрозуміли, як це сталося

Сьогодні моря та океани населяють істоти, які не дуже то й змінилися за останні 100 мільйонів років.

Калмари та каракатиці - одні з найбільш загадкових з точки зору еволюції істот. Вони мало схожі на інших жителів океану і, по суті, є досить архаїчною гілкою еволюції, що збереглася до наших днів. Як пише науковий вісник Science Daily, тривалий час вчені могли лише здогадуватися, як ці стародавні істоти змогли пройти усі кола еволюційного пекла без значних змін. Але тепер відповідь, схоже, знайшлася.

Як зазначається в публікації, головною проблемою при вивченні цих морських істот були складні геноми та обмежена кількість викопних решток. Однак науковці з Окінавського інституту науки і технологій (Японія) проаналізували нові геномні дані і змогли відтворити еволюційну історію кальмарів.

Вчені встановили, що предки цих головоногих виникли понад 100 мільйонів років тому в глибоководному середовищі. Саме це, на думку вчених, допомогло кальмарам пережити масове вимирання наприкінці крейдового періоду, коли зникли динозаври та близько трьох чвертей усіх видів на планеті.

Як пояснюють автори дослідження, поверхневі води тоді були непридатними для життя, натомість у глибинах океану зберігалися невеликі ділянки, багаті на кисень, де ці істоти могли вижити.

Дослідження також показало, що еволюція кальмарів і каракатиць довгий час майже не змінювалася. Однак після відновлення екосистем відбулося різке зростання різноманіття, коли вони почали освоювати мілководні середовища.

Окрему роль у роботі відіграло секвенування геномів рідкісних видів, зокрема так званого "кальмара з рогом барана", який довгий час вводив науковців в оману через незвичну будову внутрішньої раковини.

Як підкреслюють автори, отримані результати відкривають шлях до подальших досліджень унікальних властивостей цих тварин – від здатності змінювати забарвлення до складної нервової системи. Вважається, що нові геномні дані допоможуть краще зрозуміти молекулярні механізми, які лежать в основі цих особливостей.

