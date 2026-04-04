Ізраїль готується до ударів по енергетиці Ірану, чекає на 'зелене світло' від США, - Sky News

Ізраїль готується до атак по енергетичних обʼєктах Ірану. Тель-Авів чекає на "зелене світло" від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на неназваного представника ізраїльського оборонного відомства. За словами джерела, будь-які такі атаки, ймовірно, відбудуться протягом наступного тижня.

Зазначається, що ця заява пролунала після ультиматуму Трампа Ірану. Президент США заявив, що Тегеран має 48 годин, щоб або відкрити Ормузьку протоку, або вести переговори з Вашингтоном, або зіткнутися з "пеклом".

Раніше премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що країна і надалі буде завдавати потужних ударів по Ірану.

"Після того, як ми знищили 70 % їхніх потужностей з виробництва сталі, яка використовується як сировина для зброї, спрямованої проти нас, сьогодні ми завдали удару по їхніх нафтохімічних заводах", – цитує його слова Sky News.

Нетаньяху каже, що ці дві галузі для Ірану є "грошовою машиною", яка фінансує їхню війну проти Ізраїлю та всього світу.

"Ми продовжимо завдавати їм ударів, як я і обіцяв", – додав ізрвїльський премʼєр.

Війна США та Ізраїлю з Іраном

За даними Пентагону, за час операції проти Ірану, яка триває з кінця лютого, загинули 13 американських військовослужбовців. Поранених – понад 360, більшість з яких є представниками сухопутних військ та флоту.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що китайські компанії продають дані про позиції американських військ на Близькому Сході. Стверджується, що деякі з цих компаній повʼязані з Народно-визвольною армією Китаю. Поки що американські чиновники та експерти з розвідки мають різні думки щодо того, чи становлять ці дані реальну загрозу.

