Кушнер і Віткофф готуються до візиту в Україну: Bloomberg повідомив подробиці

Квітень може стати вирішальним місяцем для дипломатичного врегулювання війни в Україні.

Україна очікує, що високопоставлені посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер очолять делегацію США в Києві цього місяця, заявив глава Офісу президента України Кирило Буданов на тлі відновлення зусиль щодо мирних переговорів.

Команда може прибути незабаром після православної Пасхи, яка відзначається 12 квітня, повідомив він Bloomberg. Хоча спецпосланець Віткофф і Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, кілька разів відвідували Росію для переговорів із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, це стане їхнім першим візитом до України.

Буданов зазначив, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем також може увійти до складу групи. Зеленський раніше запрошував американських переговірників приїхати до Києва, але не уточнював терміни потенційного візиту. Він також підкреслив, що зупинка в Україні може передувати наступній поїздці групи до Москви.

"Якщо не виходить з усіма трьома відразу, давайте зробимо так – по одному", – заявив Зеленський. "Я чув позитивні сигнали від партнерів щодо такої пропозиції".

Гарантії безпеки та умови миру

Повідомляється, що потенційна поїздка Віткоффа і Кушнера в Україну обговорюється, але поки що не підтверджена офіційно.

Україна прагне з'ясувати точний характер гарантій безпеки, які нададуть США для запобігання майбутній російській агресії в рамках будь-якої угоди з Москвою щодо припинення нинішньої війни, що триває п'ятий рік.

"Кушнер, Віткофф, Ліндсі Грем – це ті, чий приїзд очікується. Хто ще там буде – подивимося", – зазначив Буданов.

США продовжують виступати посередником у мирних зусиллях між Україною та Росією, хоча переговори, які мали відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах на початку березня, були відкладені. Жодна зі сторін не досягла вирішального прориву на полі бою, і вони, як і раніше, далекі одна від одної в питаннях умов потенційного припинення бойових дій.

Розбіжності щодо лінії фронту та економічних зон

Кремль хоче, щоб українські війська пішли з Донецької області на сході, включаючи райони, які російські війська досі не контролюють, тоді як Київ наполягає на утриманні поточної лінії фронту.

США запропонували створити там так звану вільну економічну зону, яка не перебуватиме під контролем жодної з країн.

ЗМІ пишуть, що Україна також стурбована рівнем гарантій безпеки, які мають бути надані США та активовані, якщо Росія відновить свої атаки. Буданов додав, що Київ може домогтися більш твердих запевнень після візиту американської делегації.

"Ми давно виклали те, чого хочемо. Думаю, це скоро буде реалізовано", – заявив Буданов. "Що буде далі – інше питання. Але щодо гарантій безпеки ми безумовно досягли прогресу – ми вже просунулися вперед".

Удари по НПЗ і ситуація в затоці

Окремо Буданов повідомив, що Україна отримала прохання від іноземних союзників припинити регулярні авіаудари по російських нафтопереробних заводах на тлі стрибка світових цін на нафту і паливо, викликаного війною з Іраном, яка триває шостий тиждень.

"Давайте відповімо на це дипломатично. Ми отримуємо певні сигнали з цього приводу", – підкреслив він, не вдаючись у подробиці. Він також висловив оптимізм щодо того, що конфлікт у затоці може скоро закінчитися.

Ситуація з переговорами – останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна отримала можливість посилити гарантії безпеки з боку США. Цього тижня відбулася дуже важлива розмова президента України Володимира Зеленського з переговорною командою президента США Дональда Трампа.

Водночас у Кремлі заговорили про "цікаві пропозиції США" щодо України. Сама риторика Кремля означає, що Росія не здатна досягти поставлених цілей у війні.

