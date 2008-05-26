Київська ТВК опрацювала майже чверть протоколів

Київська міська територіальна виборча комісія опрацювала протоколи 253 виборчих дільниць.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з оприлюдненими результатами, до Київради проходить 7 партій та виборчих блоків.

Зокрема, Блок Черновецького набирає 30,59%, БЮТ – 22%, Блок Кличка – 10,57%, Блок Литвина – 7,95%, “Громадський актив Києва“ - 5,86%, Партія регіонів – 4,11%, Блок Катеринчука - 3,38%.

Інші партії та блоки, за даним опрацювання протоколів з 253 дільниць, набирають менше 3%. Всього на дострокових виборах у Києві працювало 1026 дільниць.