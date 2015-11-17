Учасники гуманітарної підгрупи в Мінську погодилися зробити все для звільнення полонених - ОБСЄ

Про це повідомив сьогодні журналістам спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі по Україні Мартін Сайдік, передає БЕЛТА.

"Учасники погодилися зробити все можливе для прискорення звільнення незаконно утримуваних осіб, в першу чергу хворих, тяжкопоранених", - сказав він.

Читайте такожУкраїна на засіданні Контактної групи зажадала повного припинення вогню на Донбасі

Сайдік додав, що разом з координатором цієї підгрупи закликає всі сторони продемонструвати всю гуманність у цьому відношенні.

Як повідомляв УНІАН, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що бойовики шантажують Україну заручниками, намагаються використовувати їх зміст "для тиску за амністією".

За її даними, в даний час терористи утримують в полоні 142 українця.