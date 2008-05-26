У Єдиному Центрі думають, що Тимошенко мріє про розвал коаліції

Народний депутат України, член президії політичної партії “Єдиний центр” Михайло ПОЛЯНЧИЧ закликає прем’єр-міністра України, лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО проаналізувати свої помилки під час виборчої кампанії в Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного центру”.

«Не варто видавати бажане за дійсне. “Єдиний центр” не планує вихід із коаліції, попри провокації сателітів Юлії ТИМОШЕНКО. Очевидно, прем’єр мріє про розвал коаліції, адже це може допомогти уникнути відповідальності за провал її економічної політики», – сказав М.ПОЛЯНЧИЧ, коментуючи заяви Юрія ЛУЦЕНКА та Олександра ТУРЧИНОВА щодо можливості виходу народних депутатів - представників “Єдиного центру” з коаліції.

«До того ж, О.ТУРЧИНОВ з Ю.ЛУЦЕНКОМ, захопившись самопіаром на київських перегонах, не помітили, що загубили свого виборця і програли вибори. А коли помітили, було пізно. Їм терміново була потрібна сенсація, щоб відвернути увагу суспільства від гучного провалу, що вони і спробували зробити за рахунок “Єдиного центру», – зазначив депутат.

На його думку, БЮТівцям потрібно зосередитися на проблемах всередині власного блоку, а не шукати їх на стороні.

«Політика конфліктів від БЮТ вже призвела до скорочення наполовину кількості прихильників цієї політичної сили та поховали рейтинг блоку НУ-НС у Києві. Останній взагалі став лише додатком до Блоку Тимошенко. Ю.ЛУЦЕНКО розривався між «розумними і красивими», а кияни довели, що не підтримують політиків, які не мають чіткої власної позиції», – зауважив М.ПОЛЯНЧИЧ.

Він додав, що сподівається на те, що Ю.ТИМОШЕНКО зробить висновки із своїх помилок на київських виборах, і докладе зусиль, щоб коаліція в парламенті була працездатною.