Кушнарьов вважає своєю вадою лютий вираз обличчя

Один з лідерів Партії регіонів Євген Кушнарьов вважає своєю вадою притаманний йому “лютий вираз обличчя”, передає газета “Сегодня” за 28 липня 2006 року, посилаючись на сайт “Обозреватель”. За словами Кушнарьова, це пов’язано з тим, що він дуже часто замислюється і замикається в собі, і в цей момент не контролює виразу свого обличчя. Проте, за його словами, цього не треба лякатися, бо насправді він “дуже добрий.”

Кушнарьов зізнався, що наколок у нього “немає і ніколи не було”, але в шкільні роки він “писав кульковою ручкою на зап’ястях імена улюблених дівчат”.

Підготувала Ольга Піцишин