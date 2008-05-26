Балога привітав киян

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА закликає парламентську коаліцію та Кабінет міністрів після завершення виборів у Києві повернутися до виконання коаліційної угоди та зосередитися на розв`язанні невідкладних проблем.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Зокрема, нагадав керівник Секретаріату, це прийняття змін до державного бюджету, ухвалення першочергових законопроектів згідно із взятими зобов`язаннями, боротьба з інфляцією та зростанням цін.

«Коаліція і сформований нею уряд мають, нарешті, покласти край внутрішнім баталіям і розпочати конструктивну роботу. Шоу, на зразок блокування парламенту, слід припинити, а не продовжувати, як би це комусь не хотілося», – сказав В.БАЛОГА.

Коментуючи проведення виборів у Києві 25 травня, глава Секретаріату Президента висловив впевненість, вони відбулися згідно з вимогами чинного законодавства, а хід голосування не дає підстав поставити під сумнів їх легітимність.

За словами В.БАЛОГИ, були дотримані необхідні процедури, що дало змогу киянам вільно зробити свій вибір на користь тієї чи іншої особи та політичної сили.

«Вітаю киян із завершенням напруженої виборчої кампанії. Є надія на те, що новообрана столична влада працюватиме на інтереси громади та міста, дасть новий імпульс розвитку Києва, зможе розв`язати бодай частину складних завдань життєдіяльності багатомільйонного мегаполісу», - підкреслив керівник президентського Секретаріату.

Він відзначив, що Президент Віктор ЮЩЕНКО протягом усієї виборчої кампанії наголошував на важливості ведення чесного і відкритого політичного суперництва, без застосування брудних прийомів і заборонених методів. Зокрема, глава держави орієнтував правоохоронні органи на протидію будь-яким намаганням фальсифікувати результати виборів або втручатися в роботу виборчих комісій, незалежно від того, з чийого боку робитимуться такі спроби, додав В.БАЛОГА. «Усі виявлені порушення під час голосування будуть ретельно вивчені, їм буде надана належна правова оцінка. Розрахунок окремих політичних сил на те, що вони зможуть відшліфувати на київських виборах технології підкупу і маніпуляцій, не справдився. Правоохоронці прозвітують перед Президентом за свою роботу», - підкреслив глава Секретаріату.

Оцінюючи перші підсумки голосування і дані екзит-полів, В.БАЛОГА звернув увагу на те, що відсутність єдиного кандидата від демократичних сил суттєво позначилася на показникові їх підтримки, “постійні внутрішні чвари в демократичному таборі також відштовхнули значну частину виборців”.

«Невтішні результати на київських виборах тих політичних сил, які утворили більшість у Верховній Раді, переконливо свідчить про категоричне несприйняття суспільством постійного провокування конфліктів як способу ведення політичної боротьби”, - зазначив В.БАЛОГА.

На його думку, “БЮТ і «Наша Україна - Народна самооборона» одержали чіткий сигнал: людям набридли сварки і розбрат, вони хочуть бачити у владі відповідальні політичні сили, які здатні працювати зважено, ефективно, в інтересах суспільства та країни. Кияни відмовили у підтримці тим, хто не спроможний до злагоджених дій на загальнодержавному рівні, і не захотіли переносити проблеми з парламенту й уряду в міську владу».

В.БАЛОГА не виключив імовірності того, що політичні сили, які досягли на виборах у столиці вельми скромного результату, намагатимуться через ініційовані ними судові процеси поставити під сумнів легітимність виборчої кампанії та її підсумок. «Вже сьогодні ті, хто домагався переобрання влади в Києві та був упевнений у своїй переконливій перемозі, голосно заявляють про фальсифікації. Звісно, кожен учасник перегонів має право звернутися до суду зі скаргою на порушення. Однак якщо це робиться не для встановлення істини, а з метою виправдання власного програшу та створення піар-шуму, то сподівання на досягнення якогось позитивного ефекту від такого кроку марні. Часи вже не ті, і тужіння про вкрадену перемогу вже давно сприймаються людьми як плач аутсайдерів», - підкреслив В.БАЛОГА.