У Києві опрацювали дані майже з половини виборчих дільниць

Київська міська територіальна виборча комісія станом на 14.03 опрацювала дані із 446 виборчих дільниць столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з оприлюдненими результатами, до Київради проходить 7 партій і виборчих блоків.

Зокрема, Блок Черновецького набирає 29,83%, БЮТ – 22,42%, Блок Кличка – 10,65%, Блок Литвина – 8,1%, “Громадський актив Києва“ - 5,62%, Партія регіонів – 4,24%, Блок Катеринчука – 3,37%.

Інші партії та блоки, за даними опрацювання протоколів з 446 дільниць, набирають менше 3%. Всього на дострокових виборах у Києві працювали 1026 дільниць.