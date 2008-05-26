Кличко наздогнав Турчинова: дані з 439 дільниць

За даними київської територіальної виборчої комісії, станом на 14.05 на виборах мера Києва лідирує Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, якого підтримали 36,83% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані опрацювання протоколів із 439 дільниць, які оприлюднила Київська міська територіальна виборча комісія.

На другому місці - Олександр ТУРЧИНОВ з 17,86%, за Віталія КЛИЧКА проголосували 17,86% виборців, за Віктора ПИЛИПИШИНА – 6,52%, Миколу КАТЕРИНЧУКА підтримали – 4,27%, Василя ГОРБАЛЯ – 2,61%, Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – 2,47%, Олега ТЯГНИБОКА – 1,37%, Олександра ПАБАТА – 1,27%. Інші кандидати набрали менше 1%.

Усього на дострокових виборах у Києві працювали 1026 дільниць.