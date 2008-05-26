Вибори до Київради: проходять 7 партій та блоків

Київська міська територіальна виборча комісія станом на 15.03 обробила дані з 488 дільниць: до Київради проходять 7 партій та блоків.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднила Київська ТВК.

Зокрема, Блок Леоніда Черновецького набирає 29,75% голосів виборців, БЮТ – 22,36%, Блок Віталія Кличка – 10,60%, Блок Литвина – 8,18%, “Громадський актив Києва“ - 5,63%, Партія регіонів – 4,26%, Блок Миколи Катеринчука – 3,37%.

Інші партії та блоки, за даними опрацювання протоколів з 488 дільниць, набирають менше 3%.

Всього на дострокових виборах у Києві працювали 1026 дільниць.