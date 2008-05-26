Вибори до Київради: дані з 520 дільниць

Київська міська територіальна виборча комісія станом на 15.38 обробила дані з 520 дільниць: до Київради проходять 7 партій та блоків.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані оприлюднила Київська ТВК.

Зокрема, Блок Леоніда Черновецького набирає 29,84% голосів виборців, БЮТ – 22,34%, Блок Віталія Кличка – 10,57%, Блок Литвина – 8,15%, “Громадський актив Києва“ - 5,66%, Партія регіонів – 4,26%, Блок Миколи Катеринчука – 3,37%.

Інші партії та блоки, за даними опрацювання протоколів з 520 дільниць, набирають менше 3%.

Всього на дострокових виборах у Києві працювали 1026 дільниць.