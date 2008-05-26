На виборах мера Києва опрацювали дані 593 дільниць

На виборах мера Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ випереджає кандидата в мери від БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА на 18,31%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать опрацьовані Київською міською територіальною виборчою комісією станом на 16.44 дані із 593 виборчих дільниць.

За Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на цих дільницях віддали голоси 36,91% виборців. На другому місці – кандидат від БЮТ О.ТУРЧИНОВ з 18,6%. За Віталія КЛИЧКА проголосували 17,79% виборців, за представника Блоку Литвина Віктора ПИЛИПИШИНА - 6,57%, Миколу КАТЕРИНЧУКА підтримали 4,32%, кандидата від Партії регіонів Василя ГОРБАЛЯ – 2,54%, екс-мера столиці Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА – 2,45%, лідера ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА – 1,37%, лідера ГАК Олександра ПАБАТА – 1,27%. Інші кандидати набрали менше 1%.

Усього на дострокових виборах у Києві працювали 1026 дільниць.