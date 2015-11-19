Порошенко не дуже щедрий, але він вміє знаходити правильні аргументи - політтехнолог

У 2002 році на виборах до парламенту успішний політтехнолог Сергій Гайдай, який вже майже 15 років є видною фігурою в цьому середовищі, вибудовував кампанію Петра Порошенка, який висунув свою кандидатуру в одному з мажоритарних округів у Вінницькій області.

Політтехнолог згадує, що погодився на цю роботу не відразу: Порошенку довелося його переконувати.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу "Новое время".

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"Порошенко не дуже щедрий,— каже він,— але він дійсно вміє переконувати, знаходити правильні аргументи".

Політтехнолог згадує, що працювати доводилося в основному ночами: підприємець Порошенко звільнявся від турбот, пов'язаних з його бізнесом, тільки к першій-другій годині ночі, і тільки після цього включався в роботу над передвиборчою кампанією.

"І навіть в цей час він постійно відволікався, щоб вирішувати по телефону якісь бізнес-проблеми",- каже Гайдай.

Повне інтерв'ю Сергія Гайдая читайте завтра, 20 листопада, у випуску журналу "Новое время".