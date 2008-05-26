Експерт бачить Турчинова єдиним кандидатом на наступних виборах

Блок “Наша Україна – Народна самооборона” на столичних виборах став жертвою політики глави держави, яка полягала у збереженні Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посту мера столиці.

Таку думку висловив директор PR-групи «Політтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ, коментуючи попередні результати дострокових виборів у Києві.

За словами експерта, мізерний результат НУ-НС – більше заслуга Секретаріату Президента, а не Юрія ЛУЦЕНКА, “на якого зараз намагатимуться повісити всіх собак”. “Те, що Президент сприяв окремій участі КАТЕРИНЧУКА і ОМЕЛЬЧЕНКА – у мене не викликає жодних сумнівів”, - підкреслив Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Говорячи про перемогу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, експерт зазначив, що «легітимація ЧЕРНОВЕЦЬКОГО триватиме менше 2 років і легкої прогулянки для нього не буде”. За його словами, “близько 70% киян знову проголосували проти нього. При цьому з урахуванням 50% явки його 30% голосів у підсумку перетворюються на 15% підтримки в Києві”. Тут, на думку Т.БЕРЕЗОВЦЯ, знову варто говорити про спотворений закон про вибори, який позбавив приблизно половину киян, що мешкають у місті, проте не мають столичної реєстрації, можливості взяти участь у голосуванні.

Також експерт назвав головною несподіванкою для сторонніх друге місце Олександра ТУРЧИНОВА на виборах мера. “За 6 тижнів кампанії він вдесятеро наростив рейтинг із 2% і вийшов на результат, який не прогнозувала жодна соціологія”, - зазначив Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ. Відтак, на його думку, у 2010 році О.ТУРЧИНОВ матиме найкращі шанси стати єдиною альтернативою для всіх, хто не підтримує Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Крім того, продовжуючи тему підсумків київських виборів, експерт висловив думку, що “Київ не перетворився на Сталінград для ТИМОШЕНКО, адже БЮТ повторив результат 2006 року”. За словами Т.БЕРЕЗОВЦЯ, стратегічно кампанія БЮТу була найтяжчою, адже на рейтингу блоку відбивалися всі проблеми діяльності уряду, “не кажучи про обвал долара, до якого Кабмін не мав жодного стосунку і який в підсумку негативно вплинув на кінцевий результат БЮТ”.