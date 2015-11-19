Міносвіти відібрало ліцензії у чотирьох філій вишу Поплавського - ЗМІ
15:03, 19 листопада 2015Політика
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За результатами перевірки, проведеної Державною інспекцією навчальних закладів, Атестаційна колегія МОН відібрала ліцензії у чотирьох філій "вишу Поплавського" (приватного вищого навчального закладу "Київський університет культури", КУК).
Михайло Поплавський / УНИАН
Про це повідомляє DT.UA,
Крім того, вирішено заборонити вишу Ківалова (Національний університет "Одеська юридична академія") видавати дипломи державного зразка магістрам з соціології та політології.
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Причиною цього назвали "розбіжність інформації щодо кадрового складу, матеріально-технічної бази, виконання навчальних програм у поданих закладами матеріалах для акредитації та його фактичного стану у вишах".
Як повідомляв УНІАН, 19 лютого Київський апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення Окружного адміністративного суду щодо дії ліцензії Київського університету культури (КУК)
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