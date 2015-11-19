Міносвіти відібрало ліцензії у чотирьох філій вишу Поплавського - ЗМІ

Про це повідомляє DT.UA,

Крім того, вирішено заборонити вишу Ківалова (Національний університет "Одеська юридична академія") видавати дипломи державного зразка магістрам з соціології та політології.

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Причиною цього назвали "розбіжність інформації щодо кадрового складу, матеріально-технічної бази, виконання навчальних програм у поданих закладами матеріалах для акредитації та його фактичного стану у вишах".

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого Київський апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення Окружного адміністративного суду щодо дії ліцензії Київського університету культури (КУК)