Яценюк: конституційну реформу треба призупинити

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що процес конституційної реформи в Україні треба призупинити. Про це голова ВР заявив сьогодні під час зустрічі з членами Моніторингового комітету ПАРЄ, які перебувають в Україні з дводенним візитом на запрошення керівника українського парламенту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, торкаючись питання Конституційної реформи, А.ЯЦЕНЮК висловив думку, що «Конституційна реформа на сьогодні використовується політиками як зброя у політичній боротьбі. В той час як Конституція - це документ нації, а не політиків”.

“Як на мене, немає причин створювати нову Конституцію, нам лише потрібно внести зміни до Конституції, які б закрили політичні дірки всередині Основного закону. Це і буде стабілізація ситуації. А зараз процес конституційної реформи треба призупинити», - підкреслив голова Верховної Ради на зустрічі з членами Моніторингового комітету ПАРЄ.