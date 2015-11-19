Росія закликала до "практичних кроків" щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу сказала офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"У нинішніх умовах на перший план виходять практичні кроки сторін із політичного врегулювання: прямий діалог Києва з Донецьком і Луганськом, про який ми говоримо постійно. Ця тема не може бути нами покинута і забута. Прямий діалог повинен мати своєю метою досягнення взаємоприйнятних рішень з ключових проблем, позначених у Мінському комплексі заходів. Йдеться про організацію виборів, надання Донбасу конституційного закріпленого на постійній основі особливого статусу, введення в дію закону про амністію", - зазначила вона.

За словами Захарової, дуже важливо сфокусуватися на вирішенні невідкладних завдань соціально-економічної реанімації регіону та вжиття заходів щодо поліпшення там гуманітарної ситуації.

Читайте такожСитуація на Донбасі залишається складною, бойовики 30 разів обстріляли позиції сил АТО - штаб

Вона зазначила, що 12 листопада «представники Києва та Донбасу письмово повідомили моніторингову місію ОБСЄ про виконання ними домовленостей щодо відведення від лінії зіткнення танків, артилерійських систем калібром до 100 мм, мінометів калібром 120 мм».

«Тепер місця постійної дислокації відведених озброєнь повинні бути проінспектовані спостерігачами ОБСЄ, які здійснюють відповідні спеціальні процедури. Завершення відведення - це важливий крок у напрямку подальшої деескалації на сході України», - додала Захарова.

«Разом з тим не можуть не викликати стурбованості дедалі частіші в останні час провокації на лінії зіткнення, випадки перестрілок між сторонами, в тому числі з використанням заборонених видів як тяжкого, так і легкого озброєння», - сказала представник російського МЗС.

За її словами, загострення обстановки в зоні конфлікту стало однією з основних тем чергового засідання контрактної групи 17 листопада.

«Переконані, що збереження повного режиму припинення вогню і створення передумов для довгострокового перемир'я значно снижує ризик рецидиву збройного протистояння на сході України», - вважає Захарова.