Україна приєдналася до культурної програми ЄС "Креативна Європа"

Про це повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, 19 листопада у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася зустріч єврокомісара з питань освіти, культури, молоді та спорту Тібора Наврачича і віце-прем'єр-міністра - міністра культури України В'ячеслава Кириленка зі студентами, викладачами вищих навчальних закладів, представниками Національної академії наук України, молодіжних і громадських організацій.

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Під час зустрічі Кириленко зазначив, що тривалий процес роботи з європейськими партнерами дав плідний результат: сьогодні відбулося підписання угоди про приєднання до програми "Креативна Європа".

"Це програма у сфері культури та медіа, яка дозволяє всім художникам, артистам, людям креативного сектора брати участь у спільних з європейцями проектах. Ми пройшли досить складний процес узгодження тексту, але при цьому шляху ми постійно відчували значну підтримку наших європейських партнерів", - сказав віце-прем'єр-міністр.

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Наврачич підкреслив, що сьогодні українська молодь як ніколи гідна стати повноправною складовою великої європейської сім'ї. "Для мене Європа - це об'єднання націй, регіонів, місцевостей, кожна з яких має свою культуру і традиції. Всі ці складові об'єднуються завдяки повазі до спільних європейських цінностей. Зберегти культурне розмаїття під час інтеграційних процесів - наша основна задача. Ми підписали з Україноюугоду про приєднання до програми "Креативна Європа" саме для того, щоб надати Україні можливість поділитися з Європою своєї унікальної багатою культурою", - сказав Єврокомісар.