Остаточне рішення щодо згоди на продаж залежить від болгарської сторони.

Україна досі зацікавлена купити у Болгарії два ядерні реактори російського виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на пресконференції з виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Андреєм Гюровим у Києві.

"Коли ми говоримо про блоки, на мій погляд, ми даємо сигнали, що ми готові до продовження співробітництва в цьому напрямку", - зазначив Зеленський.

Відео дня

Як нагадав президент, Росія окупувала Запорізьку АЕС, яка має шість ядерних реакторів. За його словами, цей вид генерації електроенергії достатньо дешевий у виробництві.

Глава держави переконаний, що Болгарія "могла би допомагати і українцям, і експортувати цю допомогу в інші країни, включаючи близькосхідну Європу, і Молдову, яка потерпає від великого дефіциту".

"Ми сьогодні цього не можем робити, не вистачає. Але вся інфраструктура побудована. Ці два блоки можуть приносити допомогу Україні, приносити гроші Болгарії, і приносити допомогу людям", - відзначив Зеленський.

Утім, президент визнав, що рішення за болгарською стороною.

Своєю чергою, очільник болгарського уряду Гюров пояснив, що на даний момент ціна і вартість цих реакторів не є основним питанням, бо Болгарія очікує на дострокові вибори до парламенту, які мають відбутися 19 квітня. Нині йдеться про необхідність підготувати справедливі і чесні вибори.

"Звичайно, ми вели дуже активні переговори з нашими колегами з енергетичної галузі в Україні. Ми обговорюємо можливість передачі права власності на ці реактори Україні", - сказав Гюров.

За його словами, наразі ситуація така, що будь-яка передача власності має бути схвалена парламентом.

Добудова ХАЕС

Як повідомляв УНІАН, Україна давно має намір купити два ядерні реактори у Болгарії. Ці реактори планували використати для добудови енергоблоків Хмельницької АЕС.

У квітні 2025 році повідомлялося, що Болгарія відмовилася продавати Україні ці реактори.

