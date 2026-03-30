У Мінцифри оприлюднили назву української мовної моделі ШІ

Користувачі застосунку "Дія" обрали назву "Сяйво" для національної великої мовної моделі. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
За підсумками відкритого голосування, в якому взяли участь 136 090 користувачів, варіант "Сяйво" набрав найбільшу кількість голосів – 22 601. Він переміг з відривом у три тисячі голосів.
Декому варіант сподобався, тоді як інші звернули увагу на те, що назва не запам’ятовується, а окрім того, її важко вимовляти іноземцям. На другому місці опинився більш простий варіант "Слово". Третє місце посів "Гомін".
Загалом десятка лідерів виглядає так:
1. Сяйво (Siaivo) – 22,601
2. Слово (Slovo) – 19,546
3. Гомін (Homin) – 18,301
4. Кавун (Kavun) – 16,978
5. Питай (Pytai) – 15,214
6. Шипіт (Shypit) – 11,228
7. Ядро (Yadro) – 8,635
8. Говерла (Hoverla) – 8,492
9. Дзвінка (Dzvinka) – 8,379
10. Шукай (Shukai) – 6,716
Нагадаємо, в червні Мінцифри разом із компанією "Київстар" розпочали спільну розробку національної великої мовної моделі. Її бета-тестування заплановане на кінець весни цього року.
Великі мовні моделі (LLM) – це системи штучного інтелекту, які використовують нейронні мережі для обробки, аналізу та генерації тексту. Вони навчаються на величезних обсягах даних, що дозволяє їм розуміти мову, контекст і стиль, а також створювати зв’язні тексти.
Побудовані на архітектурі трансформерів, LLM передбачають послідовності слів, генеруючи відповіді, коди або статті. Їх застосовують у чатботах, перекладачах, аналізі текстів та програмуванні. Відомі приклади включають GPT-4 (OpenAI), Gemini (Google) та Llama (Meta).
Передбачається, що вітчизняна мовна модель підвищить безпеку, адже іноземні LLM можуть ігнорувати український контекст і бути вразливими до пропаганди. Локальна обробка даних стане критичною для застосування ШІ в обороні, медицині та фінансах.
Минулого року УНІАН писав, що найрозумніші моделі штучного інтелекту не склали українське ЗНО. Найбільші труднощі у них викликали візуально-текстові завдання.
Деякі завдання вимагають логічного мислення, тоді як інші потребують точної інтерпретації інструкцій українською мовою. Результати тестування показали, що штучний інтелект не зміг досягти порогу в 70% правильних відповідей.
Повідомлялося також, що так звані "меми" можуть погіршувати когнітивні здібності та критичне мислення не лише людей, а й штучного інтелекту.
За словами фахівців, мовні моделі, що навчаються на великій кількості популярного, але низькоякісного контенту, з часом можуть втрачати ефективність і "тупішати".