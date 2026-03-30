У Мінцифри оприлюднили назву української мовної моделі ШІ

У фінал відбору потрапили десять варіантів, відібраних із більш ніж 3000 пропозицій користувачів.

Користувачі застосунку "Дія" обрали назву "Сяйво" для національної великої мовної моделі. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

За підсумками відкритого голосування, в якому взяли участь 136 090 користувачів, варіант "Сяйво" набрав найбільшу кількість голосів – 22 601. Він переміг з відривом у три тисячі голосів.

Декому варіант сподобався, тоді як інші звернули увагу на те, що назва не запам’ятовується, а окрім того, її важко вимовляти іноземцям. На другому місці опинився більш простий варіант "Слово". Третє місце посів "Гомін".

Загалом десятка лідерів виглядає так:

1. Сяйво (Siaivo) – 22,601

2. Слово (Slovo) – 19,546

3. Гомін (Homin) – 18,301

4. Кавун (Kavun) – 16,978

5. Питай (Pytai) – 15,214

6. Шипіт (Shypit) – 11,228

7. Ядро (Yadro) – 8,635

8. Говерла (Hoverla) – 8,492

9. Дзвінка (Dzvinka) – 8,379

10. Шукай (Shukai) – 6,716

Нагадаємо, в червні Мінцифри разом із компанією "Київстар" розпочали спільну розробку національної великої мовної моделі. Її бета-тестування заплановане на кінець весни цього року.

Великі мовні моделі (LLM) – це системи штучного інтелекту, які використовують нейронні мережі для обробки, аналізу та генерації тексту. Вони навчаються на величезних обсягах даних, що дозволяє їм розуміти мову, контекст і стиль, а також створювати зв’язні тексти.

Побудовані на архітектурі трансформерів, LLM передбачають послідовності слів, генеруючи відповіді, коди або статті. Їх застосовують у чатботах, перекладачах, аналізі текстів та програмуванні. Відомі приклади включають GPT-4 (OpenAI), Gemini (Google) та Llama (Meta).

Передбачається, що вітчизняна мовна модель підвищить безпеку, адже іноземні LLM можуть ігнорувати український контекст і бути вразливими до пропаганди. Локальна обробка даних стане критичною для застосування ШІ в обороні, медицині та фінансах.

Минулого року УНІАН писав, що найрозумніші моделі штучного інтелекту не склали українське ЗНО. Найбільші труднощі у них викликали візуально-текстові завдання.

Деякі завдання вимагають логічного мислення, тоді як інші потребують точної інтерпретації інструкцій українською мовою. Результати тестування показали, що штучний інтелект не зміг досягти порогу в 70% правильних відповідей.

Повідомлялося також, що так звані "меми" можуть погіршувати когнітивні здібності та критичне мислення не лише людей, а й штучного інтелекту.

За словами фахівців, мовні моделі, що навчаються на великій кількості популярного, але низькоякісного контенту, з часом можуть втрачати ефективність і "тупішати".

