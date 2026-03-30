Нацбанк посилив гривню: офіційний курс долара і євро на 31 березня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,31 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 31 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,80 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,31 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 18 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,80/43,83 грн/дол., а єдина європейська валюта - 50,31/50,33 грн/євро.

Курс долара до гривні в банках України 30 березня подешевшав на 1 копійку і становив 44,14 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 43,60 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 19 копійок і складав 50,99 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,23 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 5 копійок і становив 44,07 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 15 копійок і складав 50,90 гривню за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 43,47 гривні, а євро - за курсом 49,90 гривень за одиницю іноземної валюти.

