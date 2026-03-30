Війна приносить Ірану мільярди: 'майстер переговорів' Трамп потрапив у пастку, - FT

Військового рішення для проблеми з блокуванням Ормузької протоки, можливо не існує, йдеться в матеріалі.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, по суті, спонукає супротивників шукати нові важелі впливу на США. Розпочата Трампом війна проти Ірану, зрештою, може посилити позиції Тегерана на світовій арені.

Про це розповідає Financial Times. Торгова війна Трампа з Китаєм змусила Пекін скористатися своїм домінуючим становищем у сфері корисних копалин та критично важливих мінералів. Як наслідок – Вашингтон пішов на зниження митних тарифів.

Аналогічна ситуація простежується у відносинах США з Іраном – Тегеран втілив давню погрозу і заблокував Ормузьку протоку. Це означає, що Ісламська республіка має реальні перспективи вийти з нинішньої війни з посиленими позиціями на міжнародній арені.

Відео дня

Іран може налагодити потік стабільних доходів

При цьому Іран не просто продовжує воювати, а й показав, що може завдавати шкоди країнам Перської затоки. Крім того, контроль над Ормузькою протокою дає Тегерану можливість налагодити значний потік доходів. Повідомляється, що з кожного судна Іран стягує по 2 мільйони доларів за безпечний прохід заблокованою протокою. Таким чином, на місяць країна може залучати мільярди доларів до бюджету.

Держсекретар США Марко Рубіо каже, що такі дії Ірану "незаконні і неприйнятні". Хоча він має рацію, питання полягає в тому, що Штати можуть із цим зробити. Військового рішення для цієї проблеми, можливо не існує, якщо не брати до уваги зміни режиму в Тегерані, пише видання. Проблему блокування Ормузької протоки також не обовʼязково зможе вирішити захоплення острова Харг, про який згадував Дональд Трамп.

"Насправді західні військові стратеги дуже песимістично оцінюють шанси на відновлення прохідності протоки виключно військовими засобами. Географія району та технології, якими володіє Іран – зокрема дрони, що можуть керуватися за багато миль від берегової лінії – означають, що навіть військово-морський супровід не може гарантувати безпеку комерційного судноплавства", – зазначає автор.

Переговори – найбільш імовірний шлях

Тож найбільш реалістичним варіантом залишається укладення угоди з Іраном шляхом переговорів. Водночас є імовірність, що Тегеран вимагатиме за це удже високу ціну. Потенційні доходи Ірану можуть змінити хід гри. Блокування протоки також може стати інструментом для покарання чи надання привілеїв країнам по всьому світу.

Автор матеріалу зазначив, що хоча Трамп і називає себе майстром переговорів, зараз американський лідер опинився у скрутному становищі.

"Сусіди Ірану жахаються від думки, що Тегеран може вийти з війни, отримавши фактичний контроль над експортом енергоносіїв з Перської затоки, а також нове джерело доходів. Існує багато спекуляцій щодо того, що ОАЕ та Саудівська Аравія можуть приєднатися до конфлікту, аніж прийняти такий результат. Але ці країни також добре усвідомлюють, що іранські удари по їхніх нафтових об’єктах або опріснювальних установках можуть завдати довгострокової шкоди їхнім економікам та суспільствам", – додає видання.

Зрештою ці країни можуть вирішити, що сплата Ірану коштів є кращим варіантом, ніж ескалація конфлікту. Погодитися на виплати може і Азія, яка є основним ринком збуту енергоносіїв з Перської затоки. Хоча союзники США, наприклад, Японія та ЄС, розумітимуть, що такий вибір спровокує гнів Вашингтона.

Але відносини Європи з адміністрацією Трампа вже настільки погані, що європейці можуть ризикнути, замість того щоб миритися з постійно високими цінами на енергоносії або повертатися до купівлі російської нафти та газу.

У війні на Близькому Сході ще багато питань

Зараз у війні на Близькому Сході все ще залишається багато "відомих невідомих", каже Дональд Рамсфельд, архітектор вторгнення в Ірак у 2003 році. США все ще можуть відправити наземні війська, що стало би драматичною ескалацією. Соціальний та економічний тиск міг би призвести до падіння іранського режиму, але поки він виглядає надзвичайно стійким, мовиться в матеріалі.

Автор наголошує, що іранський режим підтримував насильницькі ісламістські угруповання по всьому Близькому Сходу, зіграв свою роль у війні РФ проти України.

"Якщо він вийде з цієї війни озлобленим і зухвалим, це буде поганою новиною для глобальної безпеки, світової економіки – і самого іранського народу. На жаль, наразі це виглядає як цілком ймовірний результат", – резюмує видання.

