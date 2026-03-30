Авіацію накриває паливна криза: квитки дорожчають, рейси скорочують, - Reuters

Внаслідок покриття витрат на паливо тарифи на авіаперевезення можуть зрости на 20%.

Світові авіакомпанії почали підвищувати ціни на квитки та скорочувати кількість рейсів через різке зростання вартості палива. Водночас подальша прибутковість галузі залежить від того, чи не почнуть пасажири відмовлятися від подорожей, пише Reuters.

Ще до початку конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном минулого місяця авіаційна галузь прогнозувала рекордний прибуток у 41 мільярд доларів у 2026 році. Однак подвоєння цін на авіаційне паливо поставило ці очікування під загрозу та змусило компанії переглядати свої маршрути й стратегії.

Авіаперевізники, зокрема United Airlines, Air New Zealand та скандинавська SAS, вже оголосили про скорочення рейсів і підвищення тарифів, тоді як інші запровадили паливні збори.

"Авіакомпанії стикаються з екзистенційним викликом. Їм доведеться знижувати тарифи, щоб стимулювати слабкий попит, тоді як вищі витрати на паливо змушуватимуть їх підвищувати тарифи. Ідеальний шторм", - зазначив колишній очільник національного перевізника Греції Olympic Airways Рігас Доганіс.

Минулого року галузь зафіксувала рекордний пасажиропотік, який перевищив допандемічний рівень приблизно на 9%, попри проблеми з ланцюгами постачання, що затримували поставки нових літаків.

Рекордний попит на подорожі після пандемії разом із обмеженою пропозицією дозволив авіакомпаніям утримувати високі ціни, заповнюючи більше місць у літаках. Однак нинішнє подорожчання пального вимагає значно більших підвищень тарифів у час, коли споживачі вже відчувають тиск через зростання цін на бензин.

"Єдиний спосіб підняти ціни - це скоротити пропускну здатність. Саме цього я очікую цього разу, і саме це ми бачили в попередніх випадках, коли у нас були інші кризи", - зазначив керівник відділу досліджень європейських транспортних акцій Barclays Ендрю Лоббенберг.

Генеральний директор United Airlines Скотт Кірбі повідомив, що для покриття витрат на паливо тарифи мають зрости на 20%.

Найбільше можуть постраждати лоукост-авіакомпанії, адже їхні пасажири більш чутливі до цін, ніж корпоративні клієнти та заможні мандрівники, на яких орієнтуються преміальні перевізники. Аналітики попереджають, що частина пасажирів може відмовитися навіть від коротких авіаперельотів на користь поїздів, автобусів чи інших альтернатив.

Оновлення флоту на більш економні літаки могло б знизити витрати, але серйозний дефіцит у ланцюгах постачання після пандемії та проблеми з двигунами нового покоління затримують поставки.

Керівник консалтингового відділу авіаційної фірми IBA Ден Тейлор зазначив, що нинішня криза посилить розрив між фінансово сильними та слабшими авіакомпаніями.

"Авіаперевізники з міцним балансом, сильною ціновою владою та надійним доступом до капіталу мають кращі можливості для того, щоб витримати поточний тиск. Натомість авіакомпанії з низькою прибутковістю та обмеженими можливостями фінансування можуть зіткнутися зі зростаючим фінансовим тиском", - зазначив Тейлор.

Ціни на авіаквитки - останні новини

23 березня повідомлялося, що наприкінці літа ціни на авіаквитки можуть відчутно зрости. Гендиректор бюджетної авіакомпанії easyJet Кентон Джарвіс тоді зазначав, що зростання цін відбудеться через війну в Ірані.

19 березня також стало відомо, що на тлі війни на Близькому Сході ціни на авіаквитки злетять. Через це пасажири вже почали активно купувати квитки за нинішніми цінами.

