Компанія надіслала два великих платежі російській стрімінговій платформі у червні та липні 2022 року.

Британська влада оштрафувала дочірню компанію Apple на 390 000 фунтів стерлінгів (близько 449 000 євро) за платежі, здійснені російській стрімінговій платформі.

Як повідомляє Рolitico, Apple Distribution International (ADI) – дочірня компанія, яку Apple використовує для оплати розробників в App Store, – надіслала два платежі на суму понад 635 000 фунтів стерлінгів (близько 731 000 євро) російській стрімінговій платформі Okko у червні та липні 2022 року.

До травня 2022 року Okko належав Ощадбанку, найбільшому банку Росії, але потім його було продано "невідомій" російській компанії, створеній двома місяцями раніше, нібито для того, щоб захистити її від санкцій.

В виданні нагадали, що Велика Британія запровадила санкції проти Ощадбанку у квітні 2022 року.

"Управління з впровадження фінансових санкцій заявило, що Apple Inc. не допустила жодних порушень. Компанія ADI, яка базується в Ірландії, добровільно розкрила OFSI про порушення санкції", - йдеться у повідомленні.

Apple в Росії

Як повідомляв УНІАН, власники продукції Apple в Росії жаліються, що американська компанія почала обмежувати покупки, оформлення передплат та інші операції для росіян, чиї дані збігаються з інформацією з санкційних списків.

Користувачі отримують повідомлення, в яких йдеться про те, що вони не можуть здійснювати покупки, оскільки їхні дані "повністю або частково збігаються з даними однієї або кількох сторін зі списку осіб, які перебувають під санкціями уряду США або іншого уряду".

У компанії пояснили, що вони зобов'язані дотримуватися чинного законодавства та нормативних вимог. Якщо раніше подібні випадки були поодинокими, то тепер обмеження набули масового характеру.

Це може торкнутися десятків тисяч російських користувачів, які в результаті можуть втратити доступ до своїх Apple ID. Власники пристроїв вже скаржаться на блокування, видалення профілів та неможливість користуватися сервісами.

