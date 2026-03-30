Фахівці визначили найкращу відеокарту для більшості геймерів у 2026 році

Авторитетний ресурс PC Gamer присудив Radeon RX 9070 звання найкращої відеокарти у березні 2026 року, відзначивши її видатні характеристики й оптимальне співвідношення ціни та продуктивності.

Йдеться саме про базову версію без приставки XT. Це прискорювач на архітектурі RDNA 4 з 16 ГБ відеопам'яті, який у багатьох регіонах все ще можна знайти за ціною, близькою до рекомендованої роздрібної ціни – рідкість у поточних умовах. У Європі відеокарта продається приблизно за 550 євро.

Флагманські рішення рівня RTX 5090 забезпечують максимальну продуктивність, але їхня ціна робить їх недоступними для більшості користувачів. Більш "збалансовані" варіанти на кшталт RTX 5070 Ti або RX 9070 XT теж поступово дорожчають через дефіцит пам'яті, втрачаючи статус вигідної покупки.

Своєю чергою RX 9070, за словами блогерів, максимально збалансована: у неї висока продуктивність, хороший потенціал для розгону або андервольтинг і адекватна ціна. Крім того, AMD помітно поліпшила свої технології – трасування променів стало помітно ефективнішим, FSR наблизився за якістю до DLSS, а драйвери стали стабільнішими.

У підсумку експерти PC Gamer приходять до висновку, що саме RX 9070 сьогодні можна вважати одним із найбільш збалансованих варіантів для тих, хто хоче зібрати або оновити ігрову систему, не переплачуючи за дефіцит і хай-енд сегмент.

Раніше Nvidia підтвердила, що у 2026 році вперше за 30 років не випустить жодної нової відеокарти. Також компанія збирається скоротити виробництво RTX 50, що може призвести до дефіциту та зростання цін на окремі моделі, зокрема RTX 5090, RTX 5070 Ti та RTX 5060 Ti.

УНІАН писав, що геймери почали масово скуповувати PlayStation 5 Pro напередодні майбутнього подорожчання. Вже з 2 квітня 2026 року вартість консолі зросте з €800 до €900 – відразу на 100 євро.

