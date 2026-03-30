Як відповість Іран, якщо Трамп спробує захопити Харк: The Hill розкрило сценарії

Серед іншого, це може призвести до закриття ще однієї протоки. Загалом Іран зацікавлений у продовженні затягування петлі на шиї Трампа.

На тлі нарощування кількості військ США на Близькому Сході, зʼявляється все більше чуток про плани Вашингтона провести наземну операцію в регіоні. Йдеться про можливу спробу Пентагону взяти під контроль острів Харк – через який йде 90% усього експорту іранської нафти.

Як пише видання The Hill, така спроба США може викликати серйозну ескалацію конфлікту та помітну відповідь Ірану, оскільки острів є "економічним рятівним колом" для Тегерану. Видання називало 4 сценарії дій Ірану, якщо президент США Дональд Трамп усе ж таки наважиться на такий крок.

Прямі удари по американських військах

Цей сценарій видання називає найімовірнішим. Острів Харк розташований за 32 км від узбережжя Ірану і може з легкістю піддаватися ударам БпЛА та ракет з материка. Це може бути спрямовано не лише на знищення американців на острові, а й для впливу на громадську думку в США.

Як зазначив Джейсон Кемпбелл, старший науковий співробітник Інституту Близького Сходу, іранці "спрямовують значну частину свого вогню" на Харк, "тому що вони дуже добре знають, якою важливою є громадська думка у США, і якої шкоди це може завдати Трампу. Немає швидшого способу ще більше послабити громадську думку, ніж вона вже є, збільшуючи кількість жертв".

Також проблеми можуть виникнути вже на початковому етапі операції, оскільки Іран утримує на острові свої сили і, ймовірно, підготував їх до оборони.

"Ви побачите певний опір на землі, справжній вогонь зі зброї. Вони також встановили там пастки і коли американські війська вирушать туди, на них чекатиме чимало саморобних вибухових пристроїв та інших сюрпризів, бо іранці вважають, що як тільки США спробують захопити це місце, то вони не зможуть найближчим часом відновити виробництво, і це може призвести до жертв для США та політичних проблем для Трампа", – зазначив Браян Кларк, старший науковий співробітник Інституту Гудзона.

Удари по нафтових хабах Перської затоки

Також подібна операція може викликати збільшення кількості іранських атак по нафтовій та енергетичній інфраструктурі регіону, вважає видання. Експерти відзначили, що до цього моменту Іран стримувався від атак по деяких таких обʼєктах. Однак у разі ескалації – такі удари можливі.

"Напади на нафту та інфраструктуру. Можна побачити напади на електростанції. Можна побачити напади на опріснювальні установки. Їхня найприбутковіша форма помсти – це продовження затягування петлі на шиї Трампа, і цією петлею є міжнародний енергетичний ринок", – сказав Джон Гоффман, науковий співробітник з питань оборони та зовнішньої політики Інституту Катона.

Видання відзначає, що Трамп применшує вплив війни на американців – зокрема стосовно значення зростання вартості газу в США. Американський президент наполягає, що економічні труднощі будуть тимчасовими. Однак за оцінками аналітиків, шок для світової енергетичної галузі лише поглибиться, якщо війна затягуватиметься або загостриться.

Посилення проксі-атак

Іран має низку союзників у регіоні. Зокрема з початку війни, більшість ударів у відповідь по країнах Перської затоки та позиціях США в регіоні завдавалися з полченських угруповань в Іраку та "Хезболли" в Лівані. Зазначається, що ці групи завжди можуть розширити свою участь.

Також до протистояння може доєднатися Ємен, який вже окреслив свої червоні лінії для вступу в конфлікт на підтримку Ірану.

Закриття протоки до Червоного моря

Крім Ормузької протоки, в регіоні є ще один важливий судноплавний шлях, на який може впливати Іран. Червоне море – це також критично важливий для світових енергетичних ринків шлях, який Іран та його поплічники можуть закрити. Тегеран вже попереджав про такий сценарій, якщо США та Ізраїль продовжать атаки на енергетичну інфраструктуру Тегерана.

"Якщо ворог захоче вжити заходів на суші на іранських островах або деінде на наших землях, або завдати Ірану збитків військово-морськими рухами в Перській затоці та Оманському морі, ми несподівано відкриємо для них інші фронти, щоб їхні дії не тільки не принесли їм користі, але й подвоїли їхні витрати", – заявив представник Ірану.

Зазначається, що через цю протоку проходять близько 10% світових поставок нафти та природного газу. І хусити, які співпрацюють з Іраном, раніше вже блокували цю протоку, атакуючи кораблі за допомогою безпілотників та ракет.

Нагадаємо, Сполучені штати активно перекидають особовий склад на Близький Схід, з чим і повʼязують можливі плани Пентагону щодо сухопутної операції. Зокрема раніше стало відомо, що в регіон можуть відправити близько 1000 американських військових із 82 повітряно-десантної дивізії.

Водночас Трамп продовжує заявляти, що між США та Іраном тривають переговори щодо завершення війни. Він також заявив, що Тегеран "погодився" на більшість із 15 вимог, висунутих США. Водночас, як зазначає Bloomberg, наразі точно невідомо – чи ведуть сторони переговори взагалі.

