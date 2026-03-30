Вперше з початку війни: Південна Корея підтвердила імпорт російського нафтопродукту

Обмеження постачання через Ормузьку протоку призводить до тяжких наслідків.

Міністерство промисловості Південної Кореї підтвердило імпорт 27 тисяч тонн російського лігроїну. Це перший випадок з моменту початку війни в Ірані.

Агенство Reuters пише, що корейська влада докладає зусиль для забезпечення додаткових поставок російського лігроїну. Місцеві компанії також намагаються забезпечити постачання російської сирої нафти, але поки що безрезультатно.

Лігроїн – це нафтопродукт, який виробники нафтохімічної продукції зазвичай використовують як сировину. Він є ключовим компонентом у виробництві пластмас.

Ще одна нагальна проблема корейської влади - дефіцит синтетичної смоли, яка використовується для виготовлення пластикових виробів та клеїв. Уряд розглядає обмеження експорту смоли для забезпечення внутрішніх запасів.

Наразі Південна Корея розробляє заходи, спрямовані на забезпечення пріоритетного постачання товарів у ключові сектори у разі продовження війни. Сюди відносяться товари щоденного вжитку та сфера охорони здоров’я, де пластмаси використовуються в найрізноманітніших цілях, зокремав в медицині. Також в уряді розглядають можливість використання внутрішніх запасів нафти або збільшення поставок нафтохімічної продукції.

Наслідки війни в Ірані – останні новини

Внаслідок бомбардування американцями Ірану було заблоковано Ормузьку протоку – ключову артерію глобального постачання енергоресурсів. На цьому тлі ціни на нафту різко злетіли, а Кремлю вдалося збільшити свій дохід від її продажів вдвічі в порівнянні з першими місяцями поточного року.

Російська нафта знову стала затребуваною і легальною в світі. Перші 100 тисяч тонн нафти з РФ дісталися Куби з цілковитої згоди США. За словами американського президента Дональда Трампа, він не бачить в цьому жодних проблем.

