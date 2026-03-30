Вчорашня піца: фахівці попередили про небезпеку вживання залишків їжі

Немає нічого кращого, ніж холодний шматок піци на сніданок, але, наскільки б смачно це не було, існує ризик харчового отруєння, якщо не дотримуватися обережності, пише The Independent.

Харчове отруєння виникає через вживання їжі, зараженої патогенними бактеріями, грибками або вірусами. Хоч більшість людей знає, що отруєння може бути викликане недовареною їжею або неправильними способами її приготування, неналежно збережені залишки їжі теж є джерелом ризику. Тому надзвичайно важливо правильно зберігати залишки, щоб не нашкодити здоров’ю, наголошують мікробіологи.

Харчове отруєння від приготованої піци може статися різними шляхами: якщо деякі інгредієнти були сирими, недостатньо приготовленими або зіпсованими, або якщо піца контактувала з поверхнею, що містить мікроби, включно з руками людини, яка їх не вимила.

Дивно, але сушені трави та спеції, які часто додають до піци (базилік, перець, орегано), також можуть бути джерелом мікробного забруднення. Це може відбуватися під час збору та виробництва або через неправильне зберігання споживачем. Деякі патогени, що можуть виживати на сушених травах, включають бактерії, здатні викликати харчове отруєння, зокрема Salmonella, Bacillus cereus і Clostridium perfringens.

Навіть якщо ці трави були стерилізовані під час випікання піци, якщо залишити її при кімнатній температурі надовго, це може створити сприятливе середовище для потенційно шкідливих мікробів.

Щоб зменшити ризик харчового отруєння, залишки піци слід поміщати в холодильник протягом двох годин після приготування або доставки. У холодильнику піцу потрібно зберігати накритою та спожити протягом двох днів, оскільки холодильник лише сповільнює ріст бактерій. Якщо піцу залишити при кімнатній температурі на кілька годин, мікроби швидко розмножуються, і наступного дня їжа може бути небезпечною, навіть якщо виглядає і пахне нормально.

Залишки курки

Приготовлена курка швидко псується після охолодження через високий вміст води та поживних речовин і низьку кислотність, що сприяє росту бактерій, особливо якщо курку зберігають неправильно.

Важливо залишати для зберігання лише добре приготовлену курку. Якщо в соках м’яса є сліди крові, її не можна їсти і не можна залишати на потім. Зазначається, що сире м’ясо може бути заражене Campylobacter, Salmonella або Clostridium perfringens, тому ретельне приготування обов’язкове.

Навіть невелика недоварена частина може містити бактерії, які будуть множитись навіть у холодильнику, та водночас залишатися непомітними за запахом або виглядом. Щоб залишки були безпечними, курку після приготування слід накрити та якомога швидше помістити в холодильник – бажано протягом двох годин після приготування. У холодильнику курка зберігається до трьох днів.

Рисові страви

Будь-які залишки рисових страв – смажений рис, буріто або ризото – несуть великий ризик харчового отруєння, оскільки сирий рис може містити спори Bacillus cereus, бактерії, що полюбляє крохмалисту їжу. При приготуванні Bacillus гинуть, але спори витримують нагрівання і виживають. Якщо готову рисову страву залишити при кімнатній температурі більше двох годин, спори проростають і починають розмножуватися, виділяючи токсини, що можуть спричинити сильну блювоту і діарею. Щоб уникнути ризику, готовий рис слід накрити, швидко охолодити і зберігати в холодильнику не більше 24 годин. Рис можна їсти холодним, але лише якщо він швидко охолоджений і правильно збережений.

Консервовані продукти

Щоб безпечно зберігати консервовані залишки, їх обов’язково накривають і поміщають у холодильник, щоб уникнути забруднення повітряними мікробами.

Їжу можна зберігати у оригінальній банці – вона стерилізована під час обробки. Але з метою збереження смаку її можна перекласти у накриту пластикову або скляну ємність.

Висококислі продукти, наприклад консервовані помідори, можна зберігати в холодильнику п’ять–сім днів. Продукти з низькою кислотністю, такі як м’ясо, риба, фрукти, овочі та паста – до трьох днів. Кислі продукти довше зберігаються, бо кислота пригнічує ріст бактерій.

Залишки можуть бути безпечними для споживання холодними, якщо їх швидко помістили в холодильник після приготування та спожили протягом одного-двох днів.

Ранок починають не з кави

Нагадаємо, за словами фахівців, вранці перед тим, як "потягнутися" за чашкої кави, краще спочатку випити склянку води, потім піти в душ. Це буде краще для здоров'я. Також фахівці з харчування радять перед кавою з'їсти щось корисне, наприклад, лосось, авокадо або трохи сиру. Це необхідно, щоб додати жиру і клітковини. Невеликий шматочок білка або варене яйце, з'їдене вранці, протягом усього дня допомагає регулювати рівень цукру в крові.

Вас також можуть зацікавити новини: